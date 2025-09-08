Zenit inicia negociações para contratar destaque da base do Palmeiras

Mesmo com o encerramento da janela de transferências no futebol brasileiro, o Palmeiras ainda pode perder uma de suas principais promessas para o futebol europeu. O Zenit, da Rússia, demonstrou interesse na contratação de Riquelme Fillipi, meia-atacante do sub-20 que passou a integrar o elenco profissional nesta temporada.

Segundo apuração da reportagem, o clube paulista ainda não recebeu uma proposta oficial. As partes envolvidas devem se reunir nas próximas horas para discutir as condições do negócio e tentar destravar as tratativas antes do dia 11 de setembro, data que marca o fim da janela de transferências na Rússia.

A informação foi divulgada inicialmente pela "ESPN" e confirmada pela confirmada pela reportagem do Lance!.

Um dos principais destaques das categorias de base do Palmeiras, Riquelmi Fillipi foi relacionado pela primeira vez para compor o banco de reservas na vitória por 3 a 2 sobre o Atlético-MG, no Allianz Parque. No entanto, recebeu sua primeira oportunidade no elenco principal na vitória sobre o Grêmio, por 1 a 0, quando atuou por pouco mais de 10 minutos.

O jogador acertou a extensão contratual com o Palmeiras no início de agosto e possui contrato válido até o fim de 2029. A decisão partiu da própria diretoria alviverde, que entendeu ser o momento ideal para ampliar o vínculo e se proteger do assédio de clubes do exterior.

Apesar de não fazer parte do grupo de atletas promovidos por Abel Ferreira no início do ano, que contava com nomes como Thalys (negociado), Allan, Benedetti e Luighi, Riquelmi Fillipi chamou a atenção em competições da base, como a Libertadores da categoria, e passou a frequentar os treinos da equipe profissional.

Riquelme Fillipi, jogador do Palmeiras, durante partida válida pelo Brasileirão (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Atualmente, o jogador se divide entre compromissos com a base e o profissional, e a tendência é que ele seja incorporado de forma definitiva ao grupo dirigido por Abel Ferreira no início de 2026.