Jogador do Real Madrid é ameaçado de morte por torcida rival

O zagueiro Raúl Asencio foi alvo de ataques de torcedores rivais no confronto entre Real Sociedad e Real Madrid. No fim do primeiro tempo, a torcida do time da casa entoou cânticos de "Asencio, morra". A partida foi prontamente pausada pelo árbitro Sánchez Martínez, que, pelo protocolo contra o ódio do futebol espanhol, interrompeu a partida. Uma mensagem foi exibida nos telões do estádio, bem como uma mensagem pedindo para as ameaças e insultos pararem.

O jogador não teve vida fácil no confronto pela Copa do Rei. Toda vez em que tocava na bola, sofria fortes vaias, xingamentos e insultos. As intimidações começaram mesmo antes do apito inicial. Com a chegada do Real Madrid em San Sebastian, o jogador foi grande o alvo dos fãs. Na partida, jogando na lateral, o jogador ficou perto da torcida e sofria, sem tréguas, ofensa da torcida.

O clima de hostilidade foi tanto que a partida precisou ser interrompida. Pela primeira vez jogando capitão, Vini Jr. prontamente foi ao árbitro relatar o ocorrido. Porém, o próprio Sánchez Martínez admitiu que estava escutando as ameaças e parou a partida.

O zagueiro Asencio no confronto válido pela semifinal da Copa do Rei, contra o Real Sociedad (Foto: Ander Gillenea/AFP)

O árbitro foi até os técnicos, solicitou um guarda de campo e seguindo o protocolo, explicou o motivo do jogo interrompido. O jogo só foi retomado quando uma mensagem pedindo para que cantos de ódio, racistas, xenófobos e intolerantes parassem apareceu no telão. Uma mensagem nos auto-falantes do estádio também transmitiu o comunicado.

Motivo das ofensas

O suposto motivo da ofensa, segundo jornais espanhóis, seria a investigação em aberto sobre o jogador. Raul Asencio é acusado de difundir um vídeo de conteúdo sexual envolvendo uma menor de 16 anos. A investigação iniciou após a mãe da menor denunciar, em setembro de 2023, que o vídeo foi compartilhado sem o consentimento da jovem em diversos grupos de mensagens, incluindo o WhatsApp.

Além de Asencio, Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez e Andrés García também estão sob investigação, embora já não estejam vinculados ao Real Madrid. O caso destaca a preocupação crescente com a difusão de conteúdo sexual sem consentimento, especialmente envolvendo menores. Os delitos investigados incluem descobrimento e revelação de segredos, além de pornografia infantil.

A decisão foi mantida pela Audiência Provincial de Las Palmas, conforme reportado pelo jornal Canarias 7 no começo do mês de fevereiro. O recurso de apelação da defesa do atleta, que buscava o arquivamento do caso por alegada falta de provas, foi rejeitado.