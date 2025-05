Após a emissão de uma resolução feita pelo juiz do Tribunal nº 3 de San Bartolomé de Tirajana nesta quinta-feira (15) que envolve o nome de Raúl Asencio, do Real Madrid, sobre as acusações de pornografia infantil, o jogador emitiu uma nota oficial se defendendo dos atos investigados. O juiz afirma que “Não existe nenhum indício de que ele tenha participado na captação das imagens e, portanto, não se pode atribuir a ele, nem mesmo provisoriamente, qualquer participação no possível delito”.

Após a atualização do juiz, Asencio quebrou o silêncio sobre o assunto e se manifestou publicamente pela primeira vez no caso. “Não participei de nenhum comportamento atentatório contra a liberdade sexual de nenhuma mulher, e muito menos de menores de idade. Assim o confirma a resolução ditada pelo referido juizado”, disse o titular do Real Madrid durante boa parte da temporada 2024/25.

Veja a nota oficial emitida por Asencio

Diante do esclarecimento emitido hoje pelo titular do Juizado de Instrução nº 3 de San Bartolomé de Tirajana — no qual se retifica a ordem de processamento inicialmente ditada, excluindo-me expressamente tanto da gravação de vídeos de conteúdo sexual quanto dos fatos que foram objeto de tal gravação — e diante da divulgação pública de informações relacionadas a tal processo, desejo manifestar o seguinte:

Não participei de nenhum comportamento que atentasse contra a liberdade sexual de nenhuma mulher, muito menos de menores de idade. Assim confirma a resolução ditada pelo referido Juizado, que não me atribui ter mantido relações sexuais com as duas mulheres envolvidas, nem tê-las gravado, com ou sem o seu consentimento. Igualmente, a ordem judicial esclarece que não fui eu quem enviou a terceiros nenhuma imagem ou vídeo de conteúdo íntimo, os quais, reitero, foram gravados em um local diferente daquele em que eu me encontrava. A ordem judicial, no que diz respeito à minha pessoa, limita seu conteúdo à eventual visualização momentânea de algumas imagens por parte de um terceiro, sem me atribuir qualquer participação em sua gravação nem em sua divulgação. A imputação formulada contra mim, como expressamente assinala a própria resolução judicial, tem caráter estritamente provisório. Portanto, deve continuar prevalecendo a presunção de inocência. Caso venham a ser finalmente formuladas acusações e se inicie um julgamento, continuarei exercendo minha defesa perante os Juizados e Tribunais, nos quais mantenho plena confiança, reafirmando meu distanciamento de qualquer conduta delituosa. Tudo isso, sem prejuízo do máximo respeito que merece o andamento do processo judicial em sua totalidade, inclusive no que se refere às demais pessoas investigadas. Quero reiterar, mais uma vez, meu absoluto respeito pelos direitos à liberdade sexual e à intimidade de todas as mulheres.

Entenda a acusação de pedofilia a Ascencio

Raúl Asencio é acusado de pornografia infantil (Reprodução / Instagram)

Raúl Asencio e Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez e Andrés García, ex-jogadores da base do Real Madrid se envolveram com três jovens meninas nas Ilhas Canárias e são acusados de pornografia infantil; uma delas, antes do envolvimento, teria afirmado ter 16 anos, enquanto as outras já eram maiores de idade.

O problema se deu quando Ferrán decidiu gravar a cena das relações, feitas em uma cabine privada ditas como consensuais pela menor de idade. A distribuição das filmagens foi feita pelos jogadores, e chegou a Asencio, que permaneceu fora da cabine. O zagueiro, assim como seus companheiros, compartilhou os vídeos com várias pessoas, após pedir os registros a Juan.

A sentença do tribunal aponta que a jovem filmada teve "transtornos de estresse pós-traumático associados a sintomas ansiosos e depressivos". Por ter consciência de que a menina tinha 16 anos, os problemas podem ser maiores para Asencio, que pode ser preso ou sancionado de maneira pesada por pedofilia.