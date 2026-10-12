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Flick elogia Gabriel Jesus no Barcelona: 'Foi uma pequena surpresa'

Atacante marcou na primeira titularidade pelo clube e soma três gols em cinco jogos

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
12/10/2026 19:38
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Gabriel Jesus celebra o primeiro gol com a camisa do Barcelona na Champions
Gabriel Jesus comemorando gol pelo Barcelona (Foto: Josep Lago/AFP)

Gabriel Jesus vem ganhando espaço no Barcelona neste início de trajetória pelo clube. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (12), véspera do confronto com o Galatasaray pela Champions League, o técnico Hansi Flick elogiou o atacante brasileiro e afirmou estar positivamente surpreso com seu rendimento desde a chegada à equipe catalã.

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O treinador também destacou as características pessoais do jogador, que, além de contribuir ofensivamente, vem agradando pela postura no dia a dia do elenco. Flick ressaltou a satisfação por contar com o brasileiro, mas não confirmou se ele será titular na partida desta terça-feira (13).

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— Estou muito feliz por ele estar no nosso time. Foi uma pequena surpresa, para ser sincero. Ele é absolutamente um cara de alto nível, um jogador muito bom para nós. Além disso, o comportamento e o caráter dele são perfeitos para o grupo. É um ótimo cara — afirmou.

Gabriel Jesus é apresentado como novo jogador do Barcelona e posa com camisa do clube catalão
Gabriel Jesus é apresentado como novo jogador do Barcelona e posa com camisa do clube catalão (Foto: Lluis Gene/AFP)

Gabriel Jesus aproveita primeira titularidade

O brasileiro foi titular pela primeira vez no Barcelona no último sábado (10), na vitória por 3 a 0 sobre o Getafe, pelo Campeonato Espanhol. Escalado na ausência de Raphinha, Gabriel Jesus marcou um dos gols da equipe e aproveitou a oportunidade para ampliar sua participação no elenco.

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Em cinco partidas pelo clube catalão, o atacante soma três gols. Antes de marcar contra o Getafe, ele também balançou as redes diante do Feyenoord, na estreia do Barcelona na Champions League. Na ocasião, entrou em campo aos 38 minutos do segundo tempo e marcou na goleada por 5 a 1 sobre a equipe holandesa.

Brasileiro pode ganhar nova oportunidade contra o Galatasaray

O Barcelona volta a campo nesta terça-feira (13), quando enfrenta o Galatasaray pela segunda rodada da fase de liga da Champions League. Com Raphinha ainda fora de ação, Gabriel Jesus aparece como uma opção para o setor ofensivo da equipe espanhola.

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Apesar dos elogios ao brasileiro, Flick não confirmou se o atacante começará a partida entre os titulares. A definição dependerá da escolha do treinador para o confronto em Istambul.

Yamal e Raphinha comemorando gol em Barcelona e Sevilla, na La Liga
Yamal e Raphinha comemorando gol em Barcelona e Sevilla, na La Liga (Foto: JORGE GUERRERO / AFP)

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