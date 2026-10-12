Cristiano Ronaldo marca o gol 981 da carreira em vitória do Al-Nassr
Craque atinge marca de 981 gols na carreira em vitória do Al-Nassr
Cristiano Ronaldo voltou a fazer história nesta segunda-feira (12). O atacante português marcou o gol de número 981 da sua carreira na vitória do Al-Nassr por 3 a 1 diante do Neftchi, do Azerbaijão, pela segunda rodada da Champions League da Ásia.
A equipe da Arábia Saudita iniciou o confronto em ritmo acelerado e abriu a contagem com o brasileiro Ângelo, que chutou de pé direito, sem chances para o goleiro Ergashev. O segundo tento do Al-Nassr nasceu em jogada construída pelo lado esquerdo: Sadio Mané avançou pela ponta, cruzou para a área, Ayman Yahya ajeitou de peito e Cristiano Ronaldo finalizou de primeira no canto.
Na etapa complementar, um gol contra do defensor Gofurov ampliou a vantagem saudita na partida. A equipe do Azerbaijão ainda conseguiu descontar o marcador com gol assinalado por Odilov, mas não evitou o resultado positivo dos visitantes.
O resultado garante a reabilitação do Al-Nassr no torneio continental. Na estreia da fase de grupos da competição, o clube de Riade havia sofrido uma derrota por 4 a 0 contra o Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos.
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