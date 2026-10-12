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Cristiano Ronaldo marca o gol 981 da carreira em vitória do Al-Nassr

Craque atinge marca de 981 gols na carreira em vitória do Al-Nassr

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
12/10/2026 18:30
Supervisionado porMarcelo Bertoldo,
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O atacante português do Al-Nassr, número 7, Cristiano Ronaldo, comemora com o atacante senegalês do Al-Nassr, número 10, Sadio Mané, após marcar o segundo gol de sua equipe durante a partida do Grupo B da Liga dos Campeões da AFC entre Al-Nassr e Neftchi Fergana, no estádio Alawwal Park, em Riade, em 12 de outubro de 2026 (Foto: Fayez Nureldine / AFP)
Cristiano Ronaldo chega a 981 gols oficiais e aproxima-se do milésimo na carreira (Foto: Fayez Nureldine / AFP)

Cristiano Ronaldo voltou a fazer história nesta segunda-feira (12). O atacante português marcou o gol de número 981 da sua carreira na vitória do Al-Nassr por 3 a 1 diante do Neftchi, do Azerbaijão, pela segunda rodada da Champions League da Ásia.

O atacante português Cristiano Ronaldo (C), número 7 do Al-Nassr, comemora com seus companheiros de equipe após marcar o segundo gol de sua equipe durante a partida do Grupo B da Liga dos Campeões da AFC entre Al-Nassr e Neftchi Fergana, no estádio Alawwal Park, em Riade, em 12 de outubro de 2026 (Foto: Fayez Nureldine / AFP)
Cristiano Ronaldo chega a 981 gols oficiais e aproxima-se do milésimo na carreira (Foto: Fayez Nureldine / AFP)

A equipe da Arábia Saudita iniciou o confronto em ritmo acelerado e abriu a contagem com o brasileiro Ângelo, que chutou de pé direito, sem chances para o goleiro Ergashev. O segundo tento do Al-Nassr nasceu em jogada construída pelo lado esquerdo: Sadio Mané avançou pela ponta, cruzou para a área, Ayman Yahya ajeitou de peito e Cristiano Ronaldo finalizou de primeira no canto.

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Na etapa complementar, um gol contra do defensor Gofurov ampliou a vantagem saudita na partida. A equipe do Azerbaijão ainda conseguiu descontar o marcador com gol assinalado por Odilov, mas não evitou o resultado positivo dos visitantes.

O resultado garante a reabilitação do Al-Nassr no torneio continental. Na estreia da fase de grupos da competição, o clube de Riade havia sofrido uma derrota por 4 a 0 contra o Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos.

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