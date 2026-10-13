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Segunda rodada da Champions League promete emoções e surpresas

Clubes europeus voltam a se enfrentar nos próximos dias

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/10/2026 09:59
Atualizado há 0 minutos
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Taça da Champions League exposta no sorteio dos confrontos
Taça da Champions League exposta no sorteio dos confrontos (Foto: Valery Hache/AFP)

A segunda rodada da fase de grupos da Champions League acontece nesta terça-feira (13) e na quarta-feira (14) com 18 partidas programadas. Entre os destaques estão duelos entre clubes tradicionais da Europa e confrontos que prometem surpresas, como o embate entre Atlético de Madrid e Manchester United.

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A rodada começa com o Galatasaray recebendo o Barcelona na terça-feira (13), às 16h. O time espanhol, comandado por Hansi Flick, mantém uma campanha invicta na temporada, com sete vitórias e 32 gols em nove jogos. Apesar da ausência do brasileiro Raphinha, lesionado, o atacante Gabriel Jesus deve assumir a vaga e já marcou três gols em cinco partidas. O jovem Lamine Yamal também é destaque, com oito gols e sete assistências. O Galatasaray, que lidera o Campeonato Turco, busca recuperação após derrota na estreia da Champions para o Sporting.

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No mesmo dia e horário, Atlético de Madrid e Manchester United se enfrentam em um duelo equilibrado. O Atlético, que perdeu para o Liverpool na estreia, tenta se reabilitar jogando em casa e está em boa fase na La Liga, ocupando a segunda colocação. Alex Baena e Jonathan David são os principais nomes do time espanhol. O Manchester United, que venceu o Sabah na estreia, vem de duas derrotas consecutivas e aposta no brasileiro Matheus Cunha para melhorar o desempenho ofensivo.

Na quarta-feira (14), às 16h, a Roma recebe o Real Madrid em um confronto que marca o reencontro de José Mourinho com o clube espanhol, onde foi campeão da Champions. A Roma, invicta em sete jogos na temporada e terceira colocada na Serie A, apresenta bom momento. Já o Real Madrid, quarto colocado na La Liga, busca superar recentes derrotas para rivais que também estão na Champions.

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Também na quarta, o Manchester City enfrenta o Paris Saint-Germain, em um dos jogos mais aguardados da rodada. O atual bicampeão da Champions chega embalado após goleada sobre o Liverpool, com Erling Haaland em grande fase, marcando oito gols em oito partidas. O PSG, líder invicto da Ligue 1, vem de quatro vitórias consecutivas e aposta no atacante Ferran Torres, que soma sete gols em sete jogos.

Por fim, o Feyenoord recebe o Como em Roterdã, em um duelo entre equipes menos tradicionais, mas que vivem bons momentos. O Feyenoord busca recuperação após derrota para o Barcelona e lidera o Campeonato Holandês. O Como, comandado por Cesc Fàbregas, surpreendeu ao golear o RB Leipzig na estreia da Champions e quer manter a boa fase. Os meias Fernando Valente e Nico Paz são os principais destaques das equipes.

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Além dos jogos, brasileiros têm se destacado na competição. Gabriel Jesus, do Barcelona, marcou seu terceiro gol em cinco partidas e recebeu elogios do técnico Hansi Flick, que destacou seu talento e caráter. Bruno Guimarães, do Arsenal, também tem aproveitado as oportunidades, com dois gols em quatro jogos na Premier League e boa média de gols por minuto.

A segunda rodada da fase de grupos da Champions League prossegue até o dia 14 de outubro, com confrontos decisivos que podem definir o rumo das equipes na competição.

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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