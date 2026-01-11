Zagueiro do Liverpool sofre grave lesão e não atua pelo resto da temporada

O lateral-direito Conor Bradley está fora do restante da temporada pelo Liverpool após sofrer uma grave lesão no joelho durante o empate por 0 a 0 com o Arsenal, na quinta-feira (8), pela 21ª rodada da Premier League. O inglês de 22 anos teve ligamentos e tendões afetados e será submetido a uma cirurgia nos próximos dias.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A lesão aconteceu nos acréscimos da partida, quando Bradley caiu de forma desajeitada próximo à linha lateral ao tentar mandar a bola para fora do campo. O defensor permaneceu caído no gramado e precisou ser retirado de maca, deixando o estádio de muletas. De acordo com a imprensa local, o problema não está relacionado ao ligamento cruzado anterior.

continua após a publicidade

Com o afastamento, Bradley não volta a atuar pelo Liverpool nesta temporada. O lateral também passa a ser dúvida para a Copa do Mundo, caso a Irlanda do Norte consiga a classificação na repescagem europeia.

Gabriel Martinelli pede desculpas por situação com Conor Bradley

Após o lance que resultou na lesão, Gabriel Martinelli se envolveu em uma situação que gerou reclamação dos jogadores do Liverpool. Com pressa para a retomada da partida, o atacante do Arsenal empurrou Bradley para fora de campo enquanto o adversário ainda estava caído.

continua após a publicidade

Jogadores de Arsenal e Liverpool discutem no empate pela Premier League (Foto: Ben STANSALL / AFP)

O brasileiro utilizou as redes sociais para se desculpar publicamente com o lateral norte-irlandês. Martinelli afirmou que não percebeu a gravidade da lesão no momento do ocorrido e lamentou a atitude.

— Conor e eu trocamos mensagens e eu já me desculpei com ele. Eu realmente não entendi que era uma lesão séria no calor do momento. Quero dizer que me arrependo profundamente pela minha reação. Envio a Conor novamente meus melhores desejos de uma rápida recuperação — escreveu o jogador do Arsenal nos stories do Instagram.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial