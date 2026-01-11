Balotelli acerta chegada em clube da segunda divisão do Emirados Árabes

O atacante Mario Balotelli acertou sua chegada no Al Ittifaq, que é um clube da segunda divisão dos Emirados Árabes. Segundo a imprensa internacional, o centroavante assinou um contrato válido por dois anos e meio.

Na primeira metade da temporada, Balotelli estava sem clube após uma passagem decepcionante pelo Genoa, da Itália. Na última temporada, o atacante participou de apenas seis jogos e disputou somente 56 minutos.

Apesar da queda de rendimento e do ostracismo nos últimos anos, Balotelli é visto como um jogador capaz de levar experiência ao Al Ittifaq. O clube foi fundado em 2020 e luta contra o rebaixamento para a terceira divisão dos Emirados Árabes.

Na segunda divisão, o Al Ittifaq ocupa a lanterna da competição com apenas seis pontos conquistados em 11 partidas disputadas. Na Copa do Presidente dos EAU, o clube foi eliminado ao ser derrotado pelo Dubai United FC nas fases preliminares.

Balotelli vê decadência em carreira após sucesso cedo

Tratado com grande expectativa no início da década passada, Balotelli viu uma queda brusca em sua carreira. Após surgir bem na Inter de Milão, o atacante foi comprado pelo Manchester City em 2010 e viveu bons momentos com a camisa da equipe inglesa.

Em janeiro de 2013, o atacante foi negociado para o Milan, onde marcou 12 gols em 13 partidas e retomou o protagonismo na seleção italiana. No entanto, as questões extracampo fizeram com que Balotelli não conseguisse ter uma sequência e estabilidade em seus clubes apesar de ter tido bons momentos no Nice, no Olympique Marseille e no Adana Demirspor.

