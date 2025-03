Zagueiro do Boca Juniors faz ‘ameaça’ a Harry Kane: ‘Vou matá-lo’

Harry Kane é uma das grandes ameaças do futebol mundial na atualidade. O centroavante é conhecido por suas características letais dentro da área, e tem sido destaque na Bundesliga, conduzindo o Bayern de Munique a uma campanha que indica título nacional. Entretanto, para um futuro adversário, a situação é vista de maneira diferente.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O zagueiro Lautaro di Lollo, titular do Boca Juniors, foi questionado, em entrevista à "TyC Sports", sobre o confronto que acontecerá entre as duas equipes no Mundial de Clubes. O duelo, que acontecerá pela segunda rodada do grupo C, é visto pelo argentino como possível de vencer, mesmo diante das disparidades dos dois times.

continua após a publicidade

Harry Kane é um grande jogador, de nível mundial, mas nós vamos tentar dar o nosso melhor na partida.

Ao ser solicitado para comparar seu cabeceio com o do atacante inglês, Di Lollo riu e deixou uma espécie de ameaça: "Eu vou para matar". O jovem de 21 anos e 1,87m de altura já anotou um tento a partir de bola aérea no Apertura de 2025, diante do Banfield.

⚔️ Harry Kane vs. Boca Juniors no Mundial de Clubes

Bayern e Boca se encontram pela segunda vez na história. A primeira aconteceu em 2001, pela Copa Intercontinental, e terminou com triunfo dos bávaros por 1 a 0, com gol de Kuffour, na prorrogação, garantindo o título mundial. A partida acontecerá no dia 20 de junho, às 22h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA).

continua após a publicidade

➡️ Rafinha se pronuncia sobre participação em jogo do Bayern

A chave será completada pelo Benfica, garantido na competição através do coeficiente da Uefa, e pelo Auckland City, que classificou através do ranking da Confederação de Futebol da Oceania (OFC).