Na última sexta-feira (15), na Arábia Saudita, teve início a Second Division League, mais conhecida como SDL, o equivalente à terceira divisão de futebol do país. Vários brasileiros estrearam, entre eles, o zagueiro Carlos Henrique, que defende o Najran SC. O defensor teve uma estreia espetacular, marcando um gol e dando assistência para outro na vitória da sua equipe sobre o Afif, por 3 a 1. Carlos celebrou o início com gol e vitória.