Quais as vantagens da Betfair Exchange?



Entre as principais vantagens da Exchange estão as odds. Afinal, as cotações costumam ser consideravelmente maiores em relação às plataformas de apostas tradicionais.



Além disso, a Exchange, também conhecida como Intercâmbio, permite uma maior liberdade ao usuário. Ele fica livre para apostar a favor, contra ou mesmo estabelecer suas próprias odds.



Outra vantagem fundamental é a possibilidade de ganhar dinheiro com a flutuação das odds. É possível até mesmo sair com dinheiro mesmo se o evento terminar com um resultado que você não esperava.



Por exemplo, você pode estar a favor de um time e, se ele sair à frente do placar, você fecha a sua posição. E não fica mais exposto no mercado.



Por fim, outro aspecto bastante positivo da Exchange da Betfair Brasil é que não há limitações aos usuários. Como uns apostam contra os outros, a empresa não impõe limites de apostas. Desse modo, o apostador fica mais livre para explorar as oportunidades que encontrar.



Estes não são todos os pontos positivos, mas são os que mais nos chamam a atenção. Mas é certo que a bolsa esportiva da Betfair é a melhor nessa categoria em todo o planeta. Até por isso é a que concentra a imensa maioria dos traders esportivos mundo afora.



