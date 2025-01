Aos 31 anos, o zagueiro brasileiro Jubal Júnior é um dos destaques da Ligue 1, defendendo o AJ Auxerre. Revelado nas categorias de base do Santos, ele chegou ao clube francês em 2020 e rapidamente se tornou uma peça essencial no sistema defensivo da equipe.

Na temporada 2024/2025, sua atuação tem sido crucial para o Auxerre, que, recém-promovido à elite do futebol francês, encerrou o primeiro turno em uma surpreendente 10ª posição. A consistência defensiva liderada por Jubal tem sido um dos pilares desse desempenho notável.

Em 15 partidas disputadas na Ligue 1 nesta temporada, ele ajudou o Auxerre a manter quatro jogos sem sofrer gols, destacando sua eficiência na organização defensiva. Além disso, o zagueiro também marcou um gol, mostrando capacidade de contribuir no ataque.

Com 165 jogos pelo time francês, o zagueiro brasileiro Jubal acumula 15 gols e 3 assistências, consolidando-se como uma das principais referências do clube. Além disso, ele foi peça fundamental na conquista da Ligue 2 na temporada 2023/2024, um título importante para a equipe, que garantiu o retorno à elite do futebol francês.

Reconhecido por sua experiência e regularidade, Jubal é considerado um dos melhores defensores brasileiros em atividade na Europa. Com contrato em vigor com o Auxerre, ele segue como peça-chave na busca do clube por estabilidade e bons resultados na Ligue 1.

Classificação da Ligue 1

Na 10ª colocação na tabela de classificação da Ligue 1, o Auxerre tem 22 pontos na temporada, sendo seis vitórias, quatro empates e sete derrotas. A equipe do brasileiro Jubal está 21 pontos do PSG, líder do Francês.