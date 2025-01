Jornal aponta ídolo francês como próximo técnico da França

Após anunciar a saída de Didier Deschamps do comando técnico da França, o jornal francês "L'Équipe" apontou Zinédine Zidane como a escolha óbvia para assumir a seleção. O compatriota Thierry Henry também surge como uma opção.

➡️Deschamps deixará a seleção da França após a Copa do Mundo de 2026, diz jornal francês

Desde a sua saída do Real Madrid, em maio de 2021, Zidane não assumiu nenhum clube do futebol mundial. O ex-futebolista já deixou claro em diversas entrevistas o desejo de assumir o comando da seleção francesa. Ao todo "Zizou" soma 11 títulos como treinador de futebol.

Títulos de Zidane como treinador

2 títulos de Campeonato Espanhol 3 título de Champions League 2 títulos de Supertaça da Espanha 2 títulos da Supercopa da UEFA 2 títulos de Mundial de Clubes

Histórico de Deschamps pela França

Didier Deschamps, de 56 anos, assumiu a seleção francesa em 2012, substituindo Laurent Blanc. Conduziu a França até as quartas de final na Copa de 2014 no Brasil, ao título mundial na Copa do Mundo da Rússia-2018 e foi vice-campeão na Copa do Catar-2022.

Sob o seu comando, a seleção francesa também ganhou a Liga das Nações da Uefa, em 2020/21. Na Eurocopa, seu melhor resultado foi um doído vice-campeonato em 2016, quando a França era anfitriã do torneio, mas acabou derrotada por Portugal na decisão.

Zidane comemorando o título da Champions com o elenco do Real Madrid (Foto: GABRIEL BOUYS / AFP)

