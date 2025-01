Em entrevista ao programa "Rothen S'Enflamme", do portal "RMC Esporte", John Textor, dono das SAFs do Botafogo e Lyon, deu declarações fortes sobre o presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al Khelaïfi. O americano também direcionou uma de suas declarações a Vincent Labrune, presidente da LFP.

John Textor garantiu que o PSG tem proteção institucional a pedido da UEFA porque o catariano é presidente da ECA e também reconheceu que tem influência absoluta no futebol francês. O mesmo ainda pontuou que Nasser Al Khelaïfi está destruindo o campeonato francês.

Segundo o americano, Al Khelaïfi conduziu as negociações pelos direitos televisivos de uma maneira negativa, visto que o acordo foi fechado por menos de 500 milhões nas próximas cinco temporadas. O presidente do Lyon também descreveu Vincent Labrune, como: "o cachorrinho”, do presidente do Paris Saint-Germain.

A tensão entre as duas partes aumentou desde o verão passado, quando o PSG quis contratar Rayan Cherki, mas Textor, muito irritado como as negociações foram conduzidas. O dono da Eagle Football, que tem Lyon e Botafogo, entre outros, sob a sua gestão, também reconheceu em junho que iam “chutar o traseiro do PSG”, lamentando a influência de Al Khelaïfi em muitas das decisões que dizem respeito ao futebol francês.

