Sampaoli pede contratação de dois jogadores do Flamengo ao Rennes

Escrito por Lance! • Publicada em 13/11/2024 - 08:37 • Rio de Janeiro (RJ)

Ex-treinador do Flamengo, o argentino Jorge Sampaoli, apresentado pelo Rennes na última segunda-feira (11), pediu a contratação de dois jogadores rubro-negros: Gerson e Fabrício Bruno. Apesar do interesse do técnico, nenhuma proposta foi feita ainda, pois a janela está fechada. A informação foi divulgada primeiramente pelo “ge”.

Gerson, capitão do Flamengo, também trabalhou com Sampaoli no Olympique de Marselha. No período em que foi treinado pelo argentino, o meio-campista viveu seu melhor momento no futebol francês. Além dele, Fabrício Bruno esteve no radar do Rennes antes da chegada do novo comandante.

O clube europeu havia oferecido 14 milhões de euros (R$ 85,7 milhões) por 90% dos direitos econômicos do defensor. O valor era um pouco mais alto em relação aos 13,5 milhões de euros (R$ 82,7 milhões) oferecido pelo West Ham. Nenhuma das negociações, portanto, foi concluída.

Na sequência, pintou a oportunidade do Rennes contratar o defensor senegalês Mika Faye, que defendia o Barcelona, e os franceses acabaram optando por ele.

Sampaoli retorna ao futebol francês após passagem esquecível no Flamengo

Jorge Sampaoli acertou seu retorno ao futebol francês. Desta vez, o argentino foi anunciado pelo Rennes com contrato de um ano e meio com a agremiação, até junho de 2026. Essa é a segunda passagem do comandante na França: o clube anterior no país foi o Olympique de Marselha, em 2021.

Sampaoli chega aos rubro-negros acompanhado dos auxiliares Diogo Meschine, Pablo Fernández - preparador físico que ficou marcado por ter dado um soco no atacante Pedro, do Flamengo - e Marcos Fernández. Ele assume a vaga deixara por Julien Stéphan, que foi demitido na semana passada.

O Rennes, que vive crise após a demissão do treinador, busca se recuperar na temporada e retornar à briga por uma vaga nas competições europeias. No futebol brasileiro, o único título de Sampaoli foi no comando do Atlético-MG, o Campeonato Mineiro de 2020.