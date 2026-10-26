Vini Jr tem pior desempenho desde a primeira indicação na Bola de Ouro

Com uma temporada modesta no Real Madrid, Vini Jr foi eleito o 17º melhor jogador do mundo na última temporada pela Bola de Ouro. Embora o resultado possa ter um caráter positivo, o atacante teve seu pior desempenho na premiação desde a primeira indicação ao concurso.

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Em 2022, Vini Jr recebeu sua primeira indicação após uma campanha marcante do Real Madrid na Champions League, que foi decidida com um gol do brasileiro na decisão contra o Liverpool. Naquela temporada, o atacante também havia conquistado a La Liga sendo protagonista ao lado de Benzema. Com isso, o jogador ficou com a 8ª colocação dentre os melhores atletas daquele ano.

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Em 2023, Vini Jr conseguiu subir de posição para a 6ª colocação em sua temporada com mais participações diretas em gols pelo Real Madrid. No entanto, a Copa do Mundo de 2022 pesou contra o brasileiro, que foi vencida por Lionel Messi apesar de não ter feito grandes números atuando com a camisa do PSG.

Em 2024, Vini Jr viveu seu auge e subiu para a 2ª colocação da Bola de Ouro em uma das premiações mais polêmicas dos últimos anos. Enquanto muitos apostavam na vitória do brasileiro, que havia sido decisivo com gol do título da Champions League e protagonismo na La Liga, o volante Rodri foi vencedor por uma diferença de apenas 41 pontos.

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Em 2025, Vini Jr sofreu com uma queda de desempenho no último ano de Carlo Ancelotti no comando do Real Madrid. O clube não conquistou títulos relevantes a nível nacional ou continental, e o jogador ficou apenas com a 7ª colocação na Bola de Ouro.

Vini Jr foi eleito o 17º melhor jogador da temporada 2025/2026 pela Bola de Ouro (Foto: Divulgação)

Como foi a última temporada de Vini Jr?

No início da temporada, o Real Madrid iniciou um novo trabalho com Xabi Alonso após três anos sob comando de Carlo Ancelotti. E Vini Jr foi um dos mais prejudicados com a mudança, uma vez que havia perdido protagonismo com o comandante espanhol.

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No entanto, o camisa sete recuperou a importância com a demissão de Xabi Alonso e a chegada de Álvaro Arbeloa em janeiro de 2026. Além disso, o brasileiro foi beneficiado com as lesões de Mbappé, que fizeram com que Vini Jr pudesse ser o cara do Real Madrid.

Com 22 gols marcados e 10 assistências, o brasileiro conseguiu ter números impactantes, mas que não foram suficientes fazer com que o Real Madrid conquistasse títulos. Além do vice-campeonato da La Liga, os merengues foram eliminados nas quartas de final da Champions League.

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