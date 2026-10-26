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AO VIVO: siga a cerimônia da Bola de Ouro 2026

Siga em tempo real os vencedores da Bola de Ouro 2026

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/10/2026 13:55
Atualizado há 0 minutos
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Réplica da Bola de Ouro da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Lance!/Gemini)
Réplica da Bola de Ouro da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Lance! / Gemini)

Uma edição histórica para consagrar os gigantes do planeta. Nesta segunda-feira (26), a partir das 17h (horário de Brasília), o mundo do esporte se volta para o London Palladium Theatre, em Londres, na Inglaterra, palco da prestigiada cerimônia da Bola de Ouro 2026. O Lance! acompanha todos os lances, tapete vermelho e a premiação minuto a minuto e em tempo real.

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  1. As categorias de base também terão espaço na Bola de Ouro 2026, com prêmios destinados aos destaques do futebol masculino e feminino com até 21 anos. Na edição anterior, os vencedores foram Lamine Yamal e Vicky López, ambos do Barcelona, que voltam a aparecer entre os indicados.
  2. Disputa masculina: Kerim Alajbegović (RB Salzburg e Juventus/Bósnia), Ayyoub Bouaddi (Lille e Manchester City/Marrocos), Pau Cubarsí (Barcelona/Espanha), Yan Diomandé (RB Leipzig e Real Madrid/Costa do Marfim), Lennart Karl (Bayern de Munique/Alemanha), Éli Junior Kroupi (Bournemouth/França), Lamine Yamal (Barcelona/Espanha), Johan Manzambi (Freiburg e Aston Villa/Suíça), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen/Argélia) e Warren Zaïre-Emery (PSG/França).
  3. Disputa feminina: Veerle Buurman (Chelsea/Holanda), Vicky López (Barcelona/Espanha), Felicia Schröder (Real Madrid/Suécia), Clara Serrajordi (Barcelona/Espanha) e Lily Yohannes (Lyon/Estados Unidos).

OS 10 FINALISTAS SÃO:

Ousmane Dembélé
Erling Haaland
Harry Kane
Khvicha Kvaratskhelia
Kylian Mbappé
Lionel Messi
Michael Olise
Fabián Ruiz
Rodri
Lamine Yamal

MELHOR JOGADOR DO MUNDO

11- Jude Bellingham
12 - Pau Cubarsí
13 - Achraf Hakimi
14 - Vitinha
15 - Declan Rice
16 - Ferran Torres
17 - Vini Jr.
18 - Marc Cucurella
19 - João Neves
20 - Willian Pacho
21 - Gabriel Magalhães
22 - Lautaro Martínez
23 - Nuno Mendes
24 - Luis Díaz
25 - Marquinhos
26 - Dayot Upamecano
27 - Bruno Fernandes
28 - Julián Quiñones
29 - William Saliba
29 - Sadio Mané

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MELHOR JOGADORA DO MUNDO

Goleira Lorena, da Seleção Brasileira e do Kansas, ficou na 28ª posição de melhor jogadora do mundo. Até o momento, France Football divulgou até a 11ª posição (veja abaixo).

AS 10 FINALISTAS SÃO:

Temwa Chawinga
Melchie Dumornay
Caroline Graham Hansen
Patri Guijarro
Pernille Harder
Ewa Pajor
Clàudia Pina
Alexia Putellas
Alessia Russo
Khadija Shaw

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Veja a lista completa na ordem

11 - Yui Hasegawa
12 - Klara Bühl
13 - Mariona Caldentey
14 - Wendie Renard
15 - Cata Coll
16 - Mapi León
17 - Esmee Brugts
18 - Barbra Banda
19 - Tessa Wullaert
20 - Selma Bacha
21 - Scarlett Camberos
22 - Manaka Matsukubo
23 - Momoko Tanikawa
24 - Kerstin Casparij
25 - Caroline Weir
26 - Alex Greenwood
27 - Rose Lavelle
28 - Vivianne Miedema
28 - Melvine Malard
28 - Lorena

  • O Flamengo é um dos cinco finalistas da categoria na 70ª edição da premiação da France Football. O presidente Bap está em Londres para acompanhar a cerimônia desta segunda-feira (26).
  • Messi não comparecerá à cerimônia do Ballon d'Or, marcada para esta segunda-feira (26), em Londres.
  1. A 70ª edição da premiação promovida pela revista France Football rompe uma tradição histórica. Pela primeira vez, a cerimônia deixa Paris para homenagear o inglês Stanley Matthews, lendário atacante que ergueu a primeira taça em 1956, pelo Blackpool. O período avaliado abrange de 3 de agosto de 2025 a 19 de julho de 2026, com o desempenho individual, os títulos e a Copa do Mundo de 2026 no centro da votação.

O Brasil chega em peso à capital britânica. Entre os homens, Vini Jr., Marquinhos e Gabriel Magalhães disputam a honraria de melhor jogador do mundo diante de concorrentes de peso como Kylian Mbappé, Erling Haaland, Lionel Messi, Lamine Yamal e o atual detentor do troféu, Ousmane Dembélé. No futebol feminino, a goleira Lorena concorre ao posto de melhor arqueira do planeta, enquanto o Flamengo representa o país entre os candidatos a melhor clube masculino do ano.

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