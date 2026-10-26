Nem Vini Jr… Brasil não emplaca nenhum nome no top-10 da Bola de Ouro
Vini Jr, Gabriel Magalhães e Marquinhos eram os representantes nacionais
O Brasil não emplacou nenhum dos três nomes indicados entre os 10 melhores jogadores da última temporada na Bola de Ouro. Vini Jr, Gabriel Magalhães e Marquinhos não foram tão bem avaliados pelos 100 jornalistas de diferentes países que participaram da eleição.
➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!
O melhor brasileiro na concorrências da Bola de Ouro foi Vini Jr, que não conquistou títulos, mas se destacou por seu desempenho individual. O atacante do Real Madrid ficou com a 17ª colocação após uma temporada em que marcou 22 gols e contribuiu com 10 assistências, além de ter sido o protagonista do Brasil na Copa do Mundo, onde balançou as redes quatro vezes.
Vencedor da Premier League e considerado um dos melhores zagueiros no futebol europeu, Gabriel Magalhães ficou com a 21ª colocação na Bola de Ouro. O defensor foi uma das peças chaves do Arsenal na conquista da Premier League após um jejum de 22 anos sem vencer o Campeonato Inglês.
Embora tenha conquistado a Champions League e a Ligue 1, o zagueiro Marquinhos foi o pior dos três brasileiros na Bola de Ouro. O defensor do PSG ficou com apenas a 25ª colocação, mas à frente de Upamecano, Bruno Fernandes, Quiñones, Mané e Saliba.
Antes mesmo do início da Bola de Ouro, os brasileiros não estavam cotados para ocupar as principais posições na briga pelo prêmio. No Real Madrid, Vini Jr não conquistou nenhum título na última temporada, embora tenha tido um bom desempenho na fase de grupos da Copa do Mundo com a Seleção.
Por outro lado, Gabriel Magalhães e Marquinhos formaram sólidas defesas no Arsenal e PSG, respectivamente. Ambos foram finalistas da Champions League e campeões nacionais pelos clubes em que atuam, mas foram questionados na Copa do Mundo, onde a equipe de Carlo Ancelotti demonstrou fragilidades defensivas.
Cadê o Raphinha na Bola de Ouro?
Embora esteja tendo um grande início de temporada, Raphinha não está concorrendo ao prêmio da Bola de Ouro em 2026. Embora tenha marcado 21 gols e sido uma das principais peças do Barcelona nas conquistas da La Liga, Copa do Rei e Supercopa da Espanha, o brasileiro foi limitado a disputar 33 partidas por conta de diversas lesões que o afetaram na temporada passada.
Em 2025, Raphinha ficou com a 5ª colocação da Bola de Ouro, que foi vencida por Ousmane Dembélé. Na ocasião, Lamine Yamal ficou com o 2º lugar, Mbappé com a 3ª posição e Salah com o 4º lugar. No entanto, o atacante do Barcelona tem grandes chances de voltar a disputa da premiação caso mantenha o bom nível de jogo demonstrado no início de 2026/2027.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Futebol Internacional
Vini Jr tem pior desempenho desde a primeira indicação na Bola de OuroHá 33 minutos
Onde Assistir
Fleetwood Town x Arsenal: onde assistir e escalações do jogo da Copa da Liga InglesaHá 46 minutos
Futebol Internacional
AO VIVO: siga a cerimônia da Bola de Ouro 2026Há 1 hora
Futebol Internacional
Rayan, Evanilson e Douglas Luiz brilham antes da convocação de Ancelotti; veja brasileiros em destaqueHá 2 horas
Futebol Internacional
Jornal espanhol critica início de Seedorf no Corinthians: 'Nenhum efeito'Há 4 horas
Fora de Campo
Jornalista dispara sobre Flamengo na final da Libertadores: 'Deve ser'Há 5 horas
Mais LANCE!