Site oficial da Bola de Ouro comete gafe e vaza vencedor

Os bastidores da cerimônia da Bola de Ouro foram marcados por um episódio insólito na tarde desta segunda-feira. Enquanto os canais oficiais da premiação ainda divulgavam os nomes posicionados entre o 20º e o 22º lugar do ranking mundial, o portal da premiação publicou no ar, por equívoco técnico, matérias prontas coroando o primeiro colocado.

Lamine Yamal teve matéria no ar que o apontava como vencedor da Bola de Ouro por 'recorde sem precedentes' (Foto: Reprodução)

O detalhe que chamou a atenção dos internautas foi a existência de três links distintos publicados em paralelo, apontando três vencedores diferentes: Lamine Yamal, Kylian Mbappé e Harry Kane. As páginas continham títulos completos e matérias estruturadas para cada um dos candidatos ao topo da premiação.

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Link com celebração ao título de melhor do mundo para Harry Kane foi apagado minutos após ser publicado (Foto: Reprodução)

No material dedicado ao jovem espanhol, a manchete celebrava: "Lamine Yamal ganha a Bola de Ouro de 2026 e estabelece um recorde sem precedentes!". Na página referente ao craque francês, o destaque afirmava: "Kylian Mbappé ganha a Bola de Ouro de 2026 por ser a personificação da consistência no mais alto nível". Já para o atacante inglês, o texto anunciava: "Harry Kane ganha a Bola de Ouro de 2026: estes são os seus melhores e mais importantes gols da sua 61ª temporada".

Matéria do site oficial definia Mbappé como 'personificação da consistência' ao apontá-lo como ganhador da Bola de Ouro (Foto: Reprodução)

A equipe técnica responsável pelo portal derrubou os links poucos minutos após a publicação, mas o intervalo foi suficiente para que internautas registrassem capturas de tela e navegassem pelas páginas ativas. A falha expôs uma prática comum no jornalismo e na cobertura digital de grandes eventos: a elaboração antecipada de rascunhos para cobrir os diferentes cenários possíveis do anúncio oficial.

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O vazamento acidental colocou o evento no centro dos tópicos mais comentados nas redes sociais nas horas que antecedem a entrega do troféu.