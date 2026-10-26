Site oficial da Bola de Ouro comete gafe e vaza vencedor
Organização coloca no ar artigos com três ganhadores antes do anúncio oficial.
Os bastidores da cerimônia da Bola de Ouro foram marcados por um episódio insólito na tarde desta segunda-feira. Enquanto os canais oficiais da premiação ainda divulgavam os nomes posicionados entre o 20º e o 22º lugar do ranking mundial, o portal da premiação publicou no ar, por equívoco técnico, matérias prontas coroando o primeiro colocado.
O detalhe que chamou a atenção dos internautas foi a existência de três links distintos publicados em paralelo, apontando três vencedores diferentes: Lamine Yamal, Kylian Mbappé e Harry Kane. As páginas continham títulos completos e matérias estruturadas para cada um dos candidatos ao topo da premiação.
No material dedicado ao jovem espanhol, a manchete celebrava: "Lamine Yamal ganha a Bola de Ouro de 2026 e estabelece um recorde sem precedentes!". Na página referente ao craque francês, o destaque afirmava: "Kylian Mbappé ganha a Bola de Ouro de 2026 por ser a personificação da consistência no mais alto nível". Já para o atacante inglês, o texto anunciava: "Harry Kane ganha a Bola de Ouro de 2026: estes são os seus melhores e mais importantes gols da sua 61ª temporada".
A equipe técnica responsável pelo portal derrubou os links poucos minutos após a publicação, mas o intervalo foi suficiente para que internautas registrassem capturas de tela e navegassem pelas páginas ativas. A falha expôs uma prática comum no jornalismo e na cobertura digital de grandes eventos: a elaboração antecipada de rascunhos para cobrir os diferentes cenários possíveis do anúncio oficial.
O vazamento acidental colocou o evento no centro dos tópicos mais comentados nas redes sociais nas horas que antecedem a entrega do troféu.
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