Yamal provoca Real Madrid antes do El Clásico: 'Roubam e reclamam'
Joia do Barcelona compara time da Kings League com rival e gera polêmica na Espanha
- Matéria
- Mais Notícias
Se o clássico entre Real Madrid e Barcelona já é um evento bastante esperado pelos fãs de futebol, alguns personagens conseguem deixar a rivalidade ainda mais acesa. Foi o caso do atacante Lamine Yamal. Em uma participação na Kings League, em que é presidente de um clube, o craque do time catalão provocou o adversário às vésperas do El Clásico.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Real Madrid e Barcelona promovem El Clásico com ataques poderosos; veja números
Futebol Internacional24/10/2025
- Futebol Internacional
Redação do Lance! elege vencedor de Real Madrid x Barcelona
Futebol Internacional24/10/2025
- Futebol Internacional
Xabi Alonso tem possível trunfo para duelo entre Real Madrid e Barcelona
Futebol Internacional23/10/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Ao ser questionado se o próximo adversário do seu time no torneio criado por Gerard Piqué, o Porcionos, poderia ser comparado ao Real Madrid, Yamal disparou:
— Claro que sim. Roubam e reclamam — disse Yamal.
➡️Com brasileiros, redação do Lance! escolhe seleção ideal do El Clásico
Durante conversa com Ibai Llanos, fundador da Kings League e torcedor do Real Madrid, a joia do Barcelona relembrou a última goleada do clube no Santiago Bernabéu, palco do El Clásico deste domingo, e afirmou já ter marcado "várias vezes" no rival.
➡️Real Madrid x Barcelona: supercomputador aponta vencedor do El Clásico
Fala de Yamal repercute na Espanha
A declaração de Lamine Yamal ganhou rápida repercussão nos principais veículos da Espanha. Na edição da "Rádio Marca", na manhã desta sexta-feira, Roberto Gómez afirmou que o comentário do jogador do Barça foi completamente inapropriado.
— O que Lamine disse é gravíssimo. E isso terá consequências gravíssimas, primeiro para ele e depois para seus companheiros de equipe. Na véspera de uma partida acirrada como esta, é preciso ter cuidado. O que Lamine disse é algo que a Comissão Antiviolência deveria intervir.
Além disso, o jornalista também alertou que a declaração não será esquecida pela torcida do Real Madrid, que já o aplaudiu em pleno Santiago Bernabéu.
➡️Redação do Lance! elege vencedor de Real Madrid x Barcelona
— Lamine é um jogador que até foi aplaudido no Bernabéu, mas a torcida do Real Madrid nunca vai esquecer isso. 'Roubar' é uma palavra horrível, e não se pode dizer isso.
➡️Real Madrid e Barcelona promovem El Clásico com ataques poderosos; veja números
Host do programa, Raúl Varela disse que Yamal optou seguir os passos de Piqué ao invés de Messi, um dos principais nomes da história do Barcelona.
— Tendo a opção de ser Messi, parece que Lamine quer ser Piqué, e acho que ele vai cometer um erro.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias