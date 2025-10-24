Yamal provoca Real Madrid antes do El Clásico: 'Roubam e reclamam'

Se o clássico entre Real Madrid e Barcelona já é um evento bastante esperado pelos fãs de futebol, alguns personagens conseguem deixar a rivalidade ainda mais acesa. Foi o caso do atacante Lamine Yamal. Em uma participação na Kings League, em que é presidente de um clube, o craque do time catalão provocou o adversário às vésperas do El Clásico.

Ao ser questionado se o próximo adversário do seu time no torneio criado por Gerard Piqué, o Porcionos, poderia ser comparado ao Real Madrid, Yamal disparou:

— Claro que sim. Roubam e reclamam — disse Yamal.

Durante conversa com Ibai Llanos, fundador da Kings League e torcedor do Real Madrid, a joia do Barcelona relembrou a última goleada do clube no Santiago Bernabéu, palco do El Clásico deste domingo, e afirmou já ter marcado "várias vezes" no rival.

Lamine Yamal comemora gol pelo Barcelona (Foto: Jaime Reina/AFP)

Fala de Yamal repercute na Espanha

A declaração de Lamine Yamal ganhou rápida repercussão nos principais veículos da Espanha. Na edição da "Rádio Marca", na manhã desta sexta-feira, Roberto Gómez afirmou que o comentário do jogador do Barça foi completamente inapropriado.

— O que Lamine disse é gravíssimo. E isso terá consequências gravíssimas, primeiro para ele e depois para seus companheiros de equipe. Na véspera de uma partida acirrada como esta, é preciso ter cuidado. O que Lamine disse é algo que a Comissão Antiviolência deveria intervir.

Além disso, o jornalista também alertou que a declaração não será esquecida pela torcida do Real Madrid, que já o aplaudiu em pleno Santiago Bernabéu.

— Lamine é um jogador que até foi aplaudido no Bernabéu, mas a torcida do Real Madrid nunca vai esquecer isso. 'Roubar' é uma palavra horrível, e não se pode dizer isso.

Host do programa, Raúl Varela disse que Yamal optou seguir os passos de Piqué ao invés de Messi, um dos principais nomes da história do Barcelona.

— Tendo a opção de ser Messi, parece que Lamine quer ser Piqué, e acho que ele vai cometer um erro.

