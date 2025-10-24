Real Madrid e Barcelona promovem El Clásico com ataques poderosos; veja números

Com ataques poderosíssimos, Real Madrid e Barcelona se enfrentam no primeiro "El Clásico" da temporada, neste domingo (26). O confronto é cercado de expectativas, principalmente por valer a liderança da La Liga ao fim da 10ª rodada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Na atual temporada, o Barcelona possui o 2º melhor ataque da Europa com 33 gols marcados e está atrás apenas do Bayern de Munique (42). Por outro lado, o Real Madrid tem o 5º ataque mais poderoso do Velho Continente, tendo balançado as redes dos adversários 28 vezes. É mais um ingrediente para apimentar o clássico espanhol.

continua após a publicidade

Comparação entre os ataques de Real Madrid e Barcelona

O Real Madrid é o clube com o 2º melhor ataque tanto na La Liga. No entanto, a equipe comandada por Xabi Alonso conta com um nome específico para fazer com que o clube tenha números tão expressivos: Kylian Mbappé.

Com 15 gols na temporada, Mbappé é responsável por 53,5% das vezes em que o Real Madrid balançou as redes. Os números fazem com que o atacante francês segue o artilheiro tanto do Campeonato Espanhol, quanto da Liga dos Campeões.

continua após a publicidade

Xabi Alonso chegou a ser questionado após a vitória do Real Madrid por 1 a 0 sobre o Getafe com relação a uma possível dependência de Mbappé. O comandante desconversou e voltou a elogiar o atacante antes do duelo com a Juventus, pela Champions.

- Não somos dependentes dele. Estamos muito felizes com seu rendimento, está sendo decisivo. Não são somente seus gols. Está nos ajudando. Marcou gols em todos os lugares. Kylian está em um momento muito bom - declarou o treinador merengue.

Mbappé comemora gol do Real Madrid sobre o Getafe, pela La Liga (Foto: Thomas Coex/AFP)

Por outro lado, o Barcelona não possui um ataque "unidimensional" e quase dependente de um jogador para conquistar suas vitórias. Até por conta das lesões, uma vez que Hansi-Flick não pôde contar com Lamine Yamal e Raphinha em determinados jogos da temporada atual.

Com isso, o Barcelona ganha outras peças que estão sendo chaves de um ataque poderoso, como Marcus Rashford e Ferran Torres. O inglês e o espanhol, junto com Fermín López, são os artilheiros dos culés na temporada com cinco gols marcados cada um.

Enquanto o Real Madrid tem oito jogadores que já marcaram gols na temporada, o Barcelona conta com 11 atletas que já balançaram as redes dos adversários. Mas apensar das lesões, Hansi-Flick espera contar com força máxima para encarar o maior rival e tentar retomar a liderança da La Liga.

Ataques de peso em campo

Desde a chegada de Xabi Alonso, o Real Madrid deu um passo atrás com relação a utilização de três atacantes como esquema base da equipe. Com isso, a equipe deve contar com Kylian Mbappé e Vini Jr no comando do setor ofensivo, uma vez que a dupla soma 20 gols na temporada.

Os merengues também devem contar com Arda Güler no meio de campo após ter sido poupado contra o Getafe e iniciado o confronto do último fim de semana da La Liga no banco de reservas. O turco é o 3º maior artilheiro do clube em 2025/2026 com três gols marcados.

Por outro lado, o Barcelona espera contar com a dupla que fez muito sucesso na temporada passada: Lamine Yamal e Raphinha. Robert Lewandowski deve desfalcar a equipe blaugrana mais uma vez por conta de uma lesão.

No duelo, Hansi-Flick também pode optar pela utilização de Ferran Torres, que se recuperou de uma lesão muscular na perna esquerda. O espanhol já foi titular no lugar de Lewandowski em algumas ocasiões e disputa vaga com Rashford.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.