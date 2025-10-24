Redação do Lance! elege vencedor de Real Madrid x Barcelona
El Clásico acontecerá neste domingo (26), às 12h15 (de Brasília), pela décima rodada de La Liga
- Matéria
- Mais Notícias
Real Madrid e Barcelona se enfrentam neste domingo (26), às 12h15 (de Brasília), pela décima rodada de La Liga. A redação do Lance! antecipou seus palpites para o primeiro El Clásico da temporada 2025/26.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Inter Miami anuncia renovação de contrato de Messi
Futebol Internacional23/10/2025
- Futebol Internacional
Real Madrid x Barcelona: supercomputador aponta vencedor do El Clásico
Futebol Internacional23/10/2025
- Futebol Internacional
Ex-dirigente revela frustração com Neymar: ‘Sucessor de Messi’
Futebol Internacional23/10/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
52,9% dos jornalistas acreditam que o Barcelona leva vantagem e sairá de campo com os três pontos. Por outro lado, o Real Madrid ficou com 29,4% de chance de vitória, além de 17,6% de chance de empate.
Nos últimos dez confrontos oficiais entre as duas equipes, o Barcelona leva uma leve vantagem sobre o Real Madrid no El Clásico. São seis vitórias dos catalães, sendo quatro seguidas, enquanto o clube meregue triunfou em quatro ocasiões. Nenhum terminou empatado. O recorte recente mostra o renascimento competitivo do Barça após um período de domínio merengue entre 2020 e 2023.
O confronto válido pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol será realizado no Santiago Bernabéu, onde o Real Madrid possui ampla vantagem histórica sobre o Barcelona. Em 125 jogos na capital espanhola, os Merengues conquistaram 68 vitórias, enquanto os Culés tiveram 32 triunfos na casa do rival.
Como chegam os clubes para o El Clásico?
O Barcelona voltou em grande fase da Data Fifa, tendo vencido o Girona, pela La Liga, e goleado o Olympiacos, pela Champions League. A equipe comandada por Hansi Flick conseguiu se reerguer após derrotas para o Sevilla e PSG e chega com moral para o El Clásico.
Assim como o rival, o Real Madrid também vem de duas vitórias consecutivas pelo placar mínimo após os triunfos por 1 a 0 sobre Getafe e Juventus. Os Merengues do técnico Xabi Alonso não apresentaram um grande futebol, mas cumpriram com os objetivos.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias