Real Madrid x Barcelona: supercomputador aponta vencedor do El Clásico

Um Supercomputador utilizado pela "Opta", empresa referência em estatísticas e dados no futebol, projetou o vencedor do duelo entre Real Madrid e Barcelona. As equipes se enfrentam neste domingo (26), às 12h15 (de Brasília), pela décima rodada de La Liga.

Segundo a inteligência artificial, que se baseia em registros históricos, cotações de casas de apostas, estatísticas recentes e outros dados, colocou o Real como o favorito para sair com três pontos. O Supercomputador colocou a equipe de Xabi Alonso com 45,3% de chance de vitória, enquanto o Barça tem 31,1%, além de 23,6% para um possível empate.

Nos últimos dez confrontos oficiais entre as duas equipes, o Barcelona venceu seis vezes, sendo quatro seguidas, enquanto o Real Madrid triunfou em quatro ocasiões. Nenhum terminou empatado. O recorte recente mostra o renascimento competitivo do Barça após um período de domínio merengue entre 2020 e 2023.

Para o Supercomputador "Opta", o técnico Hansi Flick não igualará o recorde de Pep Guardiola de cinco vitórias consecutivas do Barcelona sobre o Real Madrid. No entanto, o alemão já conseguiu igualar o atual técnico do City ao vencer seus primeiros quatro clássicos — apenas os dois conseguiram isso.

Raphinha comemora gol pelo Barcelona diante do Real Madrid, em La Liga (Foto: Josep Lago/AFP)

Primeira "final" entre Real Madrid e Barcelona

Real Madrid e Barcelona chegam no El Clásico com 100% de aproveitamento desde o fim da última Data Fifa de outubro. Ambas as equipes venceram seus jogos na La Liga, mas também na Champions League e lutarão pela liderança do Campeonato Espanhol.

Com ambos os clubes em má fase no início da temporada, Real Madrid e Barcelona estão separados na classificação da La Liga por uma diferença de apenas dois pontos. Com isso, o confronto válido pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol é considerada uma primeira final entre as equipes valendo a ponta da tabela.

