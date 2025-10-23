menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Real Madrid x Barcelona: supercomputador aponta vencedor do El Clásico

Equipes se enfrentam neste domingo (26), às 12h15 (de Brasília), pela décima rodada de La Liga

Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 23/10/2025
12:11
FBL-ESP-CUP-BARCELONA-REAL MADRID
imagem cameraReal Madrid e Barcelona se enfrentam em primeiro El Clásico da temporada 2025/26 (Foto: Josep LAGO / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Um Supercomputador utilizado pela "Opta", empresa referência em estatísticas e dados no futebol, projetou o vencedor do duelo entre Real Madrid e Barcelona. As equipes se enfrentam neste domingo (26), às 12h15 (de Brasília), pela décima rodada de La Liga.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Segundo a inteligência artificial, que se baseia em registros históricos, cotações de casas de apostas, estatísticas recentes e outros dados, colocou o Real como o favorito para sair com três pontos. O Supercomputador colocou a equipe de Xabi Alonso com 45,3% de chance de vitória, enquanto o Barça tem 31,1%, além de 23,6% para um possível empate.

continua após a publicidade

Nos últimos dez confrontos oficiais entre as duas equipes, o Barcelona venceu seis vezes, sendo quatro seguidas, enquanto o Real Madrid triunfou em quatro ocasiões. Nenhum terminou empatado. O recorte recente mostra o renascimento competitivo do Barça após um período de domínio merengue entre 2020 e 2023.

Para o Supercomputador "Opta", o técnico Hansi Flick não igualará o recorde de Pep Guardiola de cinco vitórias consecutivas do Barcelona sobre o Real Madrid. No entanto, o alemão já conseguiu igualar o atual técnico do City ao vencer seus primeiros quatro clássicos — apenas os dois conseguiram isso.

continua após a publicidade
Raphinha - Barcelona x Real Madrid - La Liga
Raphinha comemora gol pelo Barcelona diante do Real Madrid, em La Liga (Foto: Josep Lago/AFP)

Primeira "final" entre Real Madrid e Barcelona

Real Madrid e Barcelona chegam no El Clásico com 100% de aproveitamento desde o fim da última Data Fifa de outubro. Ambas as equipes venceram seus jogos na La Liga, mas também na Champions League e lutarão pela liderança do Campeonato Espanhol.

Com ambos os clubes em má fase no início da temporada, Real Madrid e Barcelona estão separados na classificação da La Liga por uma diferença de apenas dois pontos. Com isso, o confronto válido pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol é considerada uma primeira final entre as equipes valendo a ponta da tabela.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias