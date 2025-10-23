Real Madrid x Barcelona: supercomputador aponta vencedor do El Clásico
Equipes se enfrentam neste domingo (26), às 12h15 (de Brasília), pela décima rodada de La Liga
Um Supercomputador utilizado pela "Opta", empresa referência em estatísticas e dados no futebol, projetou o vencedor do duelo entre Real Madrid e Barcelona. As equipes se enfrentam neste domingo (26), às 12h15 (de Brasília), pela décima rodada de La Liga.
Segundo a inteligência artificial, que se baseia em registros históricos, cotações de casas de apostas, estatísticas recentes e outros dados, colocou o Real como o favorito para sair com três pontos. O Supercomputador colocou a equipe de Xabi Alonso com 45,3% de chance de vitória, enquanto o Barça tem 31,1%, além de 23,6% para um possível empate.
Nos últimos dez confrontos oficiais entre as duas equipes, o Barcelona venceu seis vezes, sendo quatro seguidas, enquanto o Real Madrid triunfou em quatro ocasiões. Nenhum terminou empatado. O recorte recente mostra o renascimento competitivo do Barça após um período de domínio merengue entre 2020 e 2023.
Para o Supercomputador "Opta", o técnico Hansi Flick não igualará o recorde de Pep Guardiola de cinco vitórias consecutivas do Barcelona sobre o Real Madrid. No entanto, o alemão já conseguiu igualar o atual técnico do City ao vencer seus primeiros quatro clássicos — apenas os dois conseguiram isso.
Primeira "final" entre Real Madrid e Barcelona
Real Madrid e Barcelona chegam no El Clásico com 100% de aproveitamento desde o fim da última Data Fifa de outubro. Ambas as equipes venceram seus jogos na La Liga, mas também na Champions League e lutarão pela liderança do Campeonato Espanhol.
Com ambos os clubes em má fase no início da temporada, Real Madrid e Barcelona estão separados na classificação da La Liga por uma diferença de apenas dois pontos. Com isso, o confronto válido pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol é considerada uma primeira final entre as equipes valendo a ponta da tabela.
