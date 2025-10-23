O Real Madrid chega ao clássico contra o Barcelona com um argumento sólido: a defesa. Sob o comando de Xabi Alonso, o time parece finalmente ter encontrado o equilíbrio que faltava nas últimas temporadas. A equipe merengue não sofre gols há duas partidas – contra Getafe e Juventus – e ostenta números que colocam Courtois entre os goleiros mais seguros da Europa neste início de temporada.

O belga terminou seis dos 12 jogos de 2025 sem ser vazado entre La Liga e Champions League. Nos outros seis, sofreu apenas um gol em cinco deles. A única exceção foi o tropeço diante do Atlético de Madrid, no Metropolitano, quando levou cinco. Ainda assim, o Real apresenta uma das defesas menos vazadas da Espanha, empatado com Osasuna, Athletic Bilbao e Elche, com nove gols sofridos, atrás apenas do Alavés, que levou oito.

Éder Militão e Carvajal em Atlético de Madrid x Real Madrid (Foto: Javier SORIANO / AFP)

Defesa forte é uma das armas do Real Madrid contra o Barcelona

O Real Madrid ainda não encanta pelo volume ofensivo, mas Xabi Alonso conseguiu resgatar algo essencial: a consistência. O técnico espanhol parece priorizar a organização e a intensidade coletiva, replicando o modelo que o consagrou no Bayer Leverkusen – campeão invicto da Bundesliga em 2024. Assim como na Alemanha, a equipe pressiona alto, reduz espaços e obriga o adversário a jogar longe da área de Courtois.

O Real Madrid é hoje uma equipe mais compacta, com laterais participando ativamente da recomposição e meio-campistas que trabalham para proteger a defesa. A nova postura reduz o número de finalizações sofridas e permite que Courtois brilhe apenas quando realmente necessário – como nas defesas decisivas contra Getafe e Juventus.

O goleiro belga voltou ao auge após meses de recuperação e parece novamente imbatível. Se o Real Madrid mantiver a média atual, Courtois pode superar o desempenho que lhe rendeu o prêmio Zamora na temporada 2019/20, quando sofreu apenas 20 gols em 34 jogos (média de 0,58 por partida).

O clássico contra o Barcelona será o teste definitivo para esse novo sistema defensivo. A equipe de Hansi Flick promete colocar à prova a solidez do time de Xabi Alonso e confirmar se a goleada sofrida no Metropolitano foi um acidente ou apenas um ponto fora da curva.

