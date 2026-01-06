Yamal não treina e pode ser desfalque na Supercopa Espanhola
Segundo o clube, jogador fez treinos específicos em academia
A preparação do Barcelona para a semifinal da Supercopa da Espanha começou com um ponto de atenção. Lamine Yamal não participou do treino realizado nesta terça-feira (6), no Estádio Rei Abdullah, em Jeddah, e virou dúvida para o confronto contra o Athletic Bilbao, marcado para quarta-feira (7), pela abertura da competição.
O atacante já havia ficado fora de sessões recentes antes do duelo contra o Espanyol, no fim de semana, quando acabou indo a campo mesmo sem treinar na véspera. Desta vez, porém, a repetição da ausência reacendeu a preocupação da comissão técnica às vésperas de uma decisão.
Situação física de Yamal pode ser preocupação à Barcelona
Segundo informações divulgadas pelo clube catalão, Yamal permaneceu na academia realizando trabalhos específicos e não apresentou boletim médico oficial. Internamente, a avaliação é de que não se trata de uma lesão grave, mas o fato de o jogador não ter participado do último treino antes da semifinal não é considerado um cenário ideal.
Nos dias anteriores, o camisa 10 já havia sido poupado de atividades com o grupo por conta de um mal-estar geral. Agora, a ausência voltou a ocorrer, em meio a um início de temporada marcado por cuidados físicos com o jovem atacante, que tem sido um dos principais nomes ofensivos da equipe de Hansi Flick.
A presença de Yamal é vista como decisiva para o plano de jogo diante do Athletic Bilbao, sobretudo pela capacidade de desequilíbrio individual e de ataque a defesas compactas. Mesmo assim, a comissão técnica adota cautela e deve tomar a decisão final apenas após a última avaliação médica.
Enquanto o jovem atacante virou a principal dúvida, Ronald Araújo participou normalmente do treino com o restante do elenco, ao menos durante o período aberto à imprensa. O zagueiro uruguaio segue em processo de reintegração ao grupo após afastamento recente, mas, segundo o próprio Flick, ainda não está nos planos para a semifinal da Supercopa.
