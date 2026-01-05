O Barcelona rescindiu o contrato de patrocínio firmado com a Zero-Knowledge Proof (ZKP), empresa ligada à inteligência artificial. Isso cerca de um mês e meio após o anúncio oficial do início do acordo. A parceria previa a companhia como patrocinadora global do clube até 2028, atuando como parceira para soluções tecnológicas.

Segundo informações confirmadas pelo próprio clube, a rescisão ocorreu por descumprimento das condições contratuais, após análises conduzidas pelos departamentos jurídico e de compliance. De acordo com o jornal La Vanguardia, com sede na capital catalã, o Barcelona conseguiu encerrar o vínculo sem qualquer penalidade econômica.

Rápido fim

Tudo começou poucos dias após a assinatura do contrato. Na ocasião, veio a público que a empresa tinha como sócio o britânico Andrew Tate, ex-lutador de kickboxing. Acontece que o personagem - aparentemente obscuro nas negociações - responde a 21 acusações na justiça do Reino Unido, incluindo crimes como estupro, tráfico de pessoas, agressão e controle da prostituição. O clube reconhece, internamente, a parceria como um erro.

A repercussão se tornou negativa, primeiramente, quando a ZKP lançou um token digital logo após o anúncio do acordo. Tate promoveu o ativo digital, o Barcelona afirmou que não possuía nem vínculo, nem participação na emissão ou na gestão. Tal lançamento estaria até fora do contrato. A parceria estava ruindo.

A ZKP tem sede em Samoa, na Oceania, país considerado um paraíso fiscal. Antes do acordo com o Barcelona, a empresa praticamente não tinha presença digital relevante, o que também levantou questionamentos após a divulgação da parceria.

Em comunicado oficial ao jornal, o Barcelona afirmou que, após verificar ações que não se ajustavam aos termos acordados, decidiu resolver o contrato. O clube reiterou seu compromisso com a transparência, a proteção da reputação institucional e o cumprimento rigoroso dos acordos comerciais que assina.