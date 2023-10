!TUDO IGUAL! Granada e Barcelona empataram em 2 a 2 neste domingo (8) no Estádio Nuevo Los Cármenes, em jogo válido pela 9ª rodada de LaLiga. O Barça perdia o jogo até os 40 minutos do segundo tempo, quando conseguiu buscar o empate. Bryan Zaragoza anotou os dois gols do time da casa, enquanto Yamal e Sergi Roberto marcaram os tentos do time visitante.