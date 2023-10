Vitinha abriu o placar aos 32 minutos do primeiro tempo com um golaço; quatro minutos depois, Zaïre-Emery achou passe preciso e Hakimi apareceu dentro da área para completar de cabeça. No começo da etapa complementar, o Rennes descontou com Gouiri, que aparou cruzamento preciso de Blas. No entanto, o PSG não se abalou e, logo na sequência, chegou ao terceiro com Kolo Muani, que recebeu ótimo passe de Hakimi para decretar a vitória.