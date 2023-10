No final do jogo, o Atleti ensaiou uma pressão depois das mexidas de Diego Simeone e conseguiu surtir efeito. Em bate-rebate na área, Griezmann recebeu quase na marca do pênalti e bateu na direção do gol. Carlos Fernández, que havia dado a assistência para o gol de Oyarzabal, estava caído e de costas para o lance, e acabou atingindo a bola com o braço. O árbitro Munuera Montero marcou pênalti e teve o respaldo da revisão do VAR. O próprio Griezmann foi para a cobrança e deslocou Álex Remiro, garantindo os três pontos para os colchoneros.