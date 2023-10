!DERROTA EM CASA! O Napoli perdeu para a Fiorentina por 3 a 1, neste domingo (8), no Estádio Diego Maradona, em jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Italiano. A Viola abriu o placar com Brekalo, o time da casa empatou com Osimhen, cobrando pênalti, mas os visitantes selaram a vitória no confronto direto por vaga no G4 da competição com gols de Bonaventura e Nico González.