Gabriel Martinelli foi o grande herói do Arsenal na vitória por 1 a 0 sobre o Manchester City neste domingo (8) no Emirates Stadium, em jogo válido pela 8ª rodada da Premier League. O brasileiro, que voltou de uma lesão, entrou no segundo tempo e, aos 41 minutos da etapa complementar, finalizou de fora da área com desvio em Aké, para vencer o goleiro Ederson. O camisa 11 dos Gunners comemorou o retorno com gol na partida.