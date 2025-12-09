Xabi Alonso se irrita em pergunta sobre Vini Jr: 'Por que perguntou isso?'

Vivendo no olho do furacão, Xabi Alonso concedeu entrevista coletiva antes do jogo-chave contra o Manchester City. Pressionado e cercado por dúvidas sobre seu trabalho, o duelo é tratado como um possível divisor de águas, reflexo da crise interna e externa que o Real Madrid enfrenta. Além de questões táticas, o técnico foi confrontado sobre a substituição de Vini Jr no último El Clásico – tema que o irritou e gerou uma resposta curta e direta.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A coletiva, realizada na véspera do confronto, expôs o momento de instabilidade do clube. Rumores de descontentamento e falta de união no elenco seguem repercutindo na imprensa espanhola, impulsionados pela reação de Vini Jr ao deixar o campo no clássico contra o Barcelona. Perguntado se repetiria a decisão, Alonso não escondeu o incômodo.

continua após a publicidade

– Por que perguntou isso? Foi uma decisão de momento. Estamos em outro momento. O que vejo em campo é a decisão que tenho que tomar, e aí não tenho nenhuma dúvida – respondeu Xabi Alonso.

Xabi Alonso em coletiva de imprensa antes da estreia do Real Madrid na Champions League (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

Em seguida, o técnico foi questionado diretamente sobre o clima no vestiário. A dúvida levantada pela imprensa foi se o grupo realmente está unido e se o comportamento dos jogadores o incomoda – especialmente após a derrota para o Celta de Vigo, que agravou a cobrança por resultados.

continua após a publicidade

– Isto é um time e vamos todos unidos de mãos dadas. Quando se é treinador do Real Madrid, é preciso estar preparado para desfrutar dessas situações com calma e responsabilidade. Estou muito animado para tudo o que está por vir, que começa amanhã. Desde ontem, o foco no Celta está se encerrando, e hoje é só o City. No futebol, a perspectiva pode mudar rapidamente, e estamos nesse momento – disse o treinador.

Real Madrid e Manchester City: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de Champions League

Real Madrid e Manchester City se enfrentam nesta quarta-feira (10), às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri (ESP), em duelo válido pela sexta rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. A partida será transmitida ao vivo pela TNT (TV fechada) e Max (streaming). ➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

✅ FICHA TÉCNICA

Real Madrid 🆚 Manchester City

6ª rodada — Champions League

📆 Data e horário: terça-feira, 9 de dezembro, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)

👁️ Onde assistir: TNT (TV fechada) / HBO Max (streaming)

🕴️ Arbitragem: Clément Turpin (FRA)

🚩 Assistentes: Nicolas Danos (FRA), Benjamin Pagès (FRA); quarto árbitro: Stéphanie Frappart (FRA)

📺 VAR: Jérôme Brisard (FRA); AVAR: Sören Storks (GER)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

⚪⚪ Real Madrid (Técnico: Xabi Alonso)

Thibaut Courtois; Álvaro Carreras, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger e Federico Valverde; Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Dani Ceballos; Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Arda Güler.

🔵⚪ Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)

Gianluigi Donnarumma; Nico O'Reilly, Josko Gvardiol, Ruben Dias e Matheus Nunes; Bernardo Silva, Nico González, Tijjani Reijnders; Jeremy Doku, Erling Haaland, Phil Foden.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.