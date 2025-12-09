Xabi Alonso se irrita em pergunta sobre Vini Jr: 'Por que perguntou isso?'
Treinador deu entrevista coletiva antes de duelo pela Champions
- Matéria
- Mais Notícias
Vivendo no olho do furacão, Xabi Alonso concedeu entrevista coletiva antes do jogo-chave contra o Manchester City. Pressionado e cercado por dúvidas sobre seu trabalho, o duelo é tratado como um possível divisor de águas, reflexo da crise interna e externa que o Real Madrid enfrenta. Além de questões táticas, o técnico foi confrontado sobre a substituição de Vini Jr no último El Clásico – tema que o irritou e gerou uma resposta curta e direta.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Atitude de Sergio Ramos com Monterrey surpreende presidente do clube
Futebol Internacional09/12/2025
- Futebol Internacional
Adversário do Flamengo, Cruz Azul faz parte de reestruturação milionária; veja
Futebol Internacional09/12/2025
- Onde Assistir
Flamengo x Cruz Azul: onde assistir, horário e prováveis escalações pelo Mundial
Onde Assistir09/12/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
A coletiva, realizada na véspera do confronto, expôs o momento de instabilidade do clube. Rumores de descontentamento e falta de união no elenco seguem repercutindo na imprensa espanhola, impulsionados pela reação de Vini Jr ao deixar o campo no clássico contra o Barcelona. Perguntado se repetiria a decisão, Alonso não escondeu o incômodo.
– Por que perguntou isso? Foi uma decisão de momento. Estamos em outro momento. O que vejo em campo é a decisão que tenho que tomar, e aí não tenho nenhuma dúvida – respondeu Xabi Alonso.
Em seguida, o técnico foi questionado diretamente sobre o clima no vestiário. A dúvida levantada pela imprensa foi se o grupo realmente está unido e se o comportamento dos jogadores o incomoda – especialmente após a derrota para o Celta de Vigo, que agravou a cobrança por resultados.
– Isto é um time e vamos todos unidos de mãos dadas. Quando se é treinador do Real Madrid, é preciso estar preparado para desfrutar dessas situações com calma e responsabilidade. Estou muito animado para tudo o que está por vir, que começa amanhã. Desde ontem, o foco no Celta está se encerrando, e hoje é só o City. No futebol, a perspectiva pode mudar rapidamente, e estamos nesse momento – disse o treinador.
Real Madrid e Manchester City: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de Champions League
Real Madrid e Manchester City se enfrentam nesta quarta-feira (10), às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri (ESP), em duelo válido pela sexta rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. A partida será transmitida ao vivo pela TNT (TV fechada) e Max (streaming). ➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY
✅ FICHA TÉCNICA
Real Madrid 🆚 Manchester City
6ª rodada — Champions League
📆 Data e horário: terça-feira, 9 de dezembro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)
👁️ Onde assistir: TNT (TV fechada) / HBO Max (streaming)
🕴️ Arbitragem: Clément Turpin (FRA)
🚩 Assistentes: Nicolas Danos (FRA), Benjamin Pagès (FRA); quarto árbitro: Stéphanie Frappart (FRA)
📺 VAR: Jérôme Brisard (FRA); AVAR: Sören Storks (GER)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
⚪⚪ Real Madrid (Técnico: Xabi Alonso)
Thibaut Courtois; Álvaro Carreras, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger e Federico Valverde; Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Dani Ceballos; Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Arda Güler.
🔵⚪ Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)
Gianluigi Donnarumma; Nico O'Reilly, Josko Gvardiol, Ruben Dias e Matheus Nunes; Bernardo Silva, Nico González, Tijjani Reijnders; Jeremy Doku, Erling Haaland, Phil Foden.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias