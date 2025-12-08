Real Madrid dá ultimato a Xabi Alonso, diz jornal espanhol

O Real Madrid realizou uma reunião de emergência no Bernabéu após a derrota para o Celta de Vigo, no domingo (7), resultado que colocou o clube quatro pontos atrás do Barcelona na La Liga. A informação foi divulgada pelo jornal Marca, que detalhou os debates internos da diretoria e o caráter decisivo do confronto contra o Manchester City na Champions League para o futuro de Xabi Alonso.

Encontro após noite longa no Bernabéu

Segundo o Marca, Florentino Pérez e seus principais assessores permaneceram no estádio na madrugada para discutir o momento da equipe. A análise incluiu a queda de rendimento nas últimas cinco semanas, período em que o Real Madrid perdeu a liderança de La Liga e somou apenas três vitórias em sete partidas.

A derrota para o Celta reforçou preocupações sobre o desempenho coletivo e a série de lesões no elenco, especialmente no setor defensivo. A grave lesão de Militão foi citada como mais um episódio da sequência de infortúnios enfrentada pelo time. Também entrou em pauta a arbitragem da partida. As três expulsões registradas no confronto foram apontadas pela diretoria como fator que agravou a situação do elenco para a sequência da temporada.

Relação de Xabi Alonso com o elenco preocupa

Segundo o Marca, a parte mais extensa da reunião foi dedicada à relação de Xabi Alonso com jogadores importantes do elenco. O jornal citou episódios recentes, como a substituição de Vinicius no El Clásico, como sinais de falta de entrosamento entre treinador e atletas-chave. A diretoria estabeleceu o duelo de quarta-feira (10) contra o Manchester City como prazo limite para uma reação. O resultado e a atuação da equipe podem influenciar diretamente o futuro de Xabi Alonso.

Nos bastidores, ainda conforme o Marca, nomes de eventuais sucessores já circulam. Zinedine Zidane surge como principal opção mencionada, enquanto Jürgen Klopp aparece como alternativa mais complexa por estar fora dos gramados desde sua saída do Liverpool.

Como foi Real Madrid x Celta?

O Celta de Vigo surpreendeu o Real Madrid em casa, criando a primeira grande chance de gol com Pablo Durán, que foi bloqueada por Fran García. O Real Madrid teve mais posse de bola, mas o Celta se defendeu bem e sofreu com contra-ataques. Éder Militão se lesionou e foi substituído por Antonio Rüdiger.

No segundo tempo, o Celta continuou a pressionar e abriu o placar com Williot Swedberg, após cruzamento de Pablo Durán. O Real Madrid ficou em desvantagem e teve um jogador expulso, Fran García, que recebeu dois cartões amarelos. Mesmo com um jogador a menos, o Real Madrid seguiu pressionando, mas não conseguiu empatar.

O Celta aproveitou a vantagem e marcou o segundo gol com Williot Swedberg, que driblou o goleiro Thibaut Courtois. O Real Madrid discutiu com o árbitro e teve outros jogadores expulsos, Álvaro Carreras e Endrick. O Celta venceu por 2 a 0, conquistando a primeira vitória contra o Real Madrid desde 2017.

