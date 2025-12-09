menu hamburguer
Sergio Ramos em Monterrey x Urawa Red Diamonds no Mundial de Clubes (Foto: Stu Forster / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
imagem cameraSergio Ramos em Monterrey x Urawa Red Diamonds no Mundial de Clubes (Foto: Stu Forster / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
O presidente do Monterrey, José Antonio Noriega, afirmou na segunda-feira (8) que foi surpreendido pelo anúncio da saída de Sergio Ramos. O zagueiro espanhol comunicou sua decisão no fim de semana, após a eliminação dos Rayados para o Toluca na semifinal do Apertura 2025 do Campeonato Mexicano.

Noriega explicou que o clube mantinha negociações abertas para tentar renovar o contrato do defensor veterano. Segundo o mandatário, as conversas já apresentavam dificuldades, mas ainda estavam em curso quando Sergio Ramos tornou pública sua saída.

— Como eu já vinha dizendo, é verdade que havia uma dificuldade para chegar a um comum acordo (para renovação), mas nos surpreendeu bastante a decisão de Sergio de comunicar imediatamente após a partida (que iria sair). — disse o presidente do Monterrey, que continuou:

— Ele está no seu direito (de falar). Mais cedo ou mais tarde, alguma das partes iria se pronunciar sobre isso, porque as negociações estavam abertas até pouco tempo atrás. Mas, de comum acordo, vimos que não havia a possibilidade dele continuar.

O presidente também afirmou que o clube já trabalhava há algum tempo com o cenário de que o desfecho seria a saída do espanhol. De acordo com ele, a decisão de antecipar o anúncio partiu do próprio atleta.

— Não tínhamos mais nada a corrigir sobre isso. Já vínhamos conversando há algum tempo e, no final das contas, vários elementos nos fizeram pensar que o caminho final seria esse. Ele tomou a decisão de adiantar o anúncio do final e tornou isso de conhecimento público.

Sergio Ramos encerra passagem pelo Monterrey, do México

Sergio Ramos encerra o ciclo com o Monterrey sem títulos oficiais, apesar de ter disputado Campeonato Mexicano, Concachampions, Copa das Ligas, Mundial de Clubes e os dois torneios locais de 2025. O jogador estreou pelo clube em 22 de fevereiro e disputou 34 partidas, com oito gols marcados.

Sergio Ramos no aquecimento para Borussia Dortmund x Monterrey
Sergio Ramos no aquecimento para Borussia Dortmund x Monterrey (Foto: ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O zagueiro de 39 anos marcou um dos gols na partida decisiva, convertendo pênalti que reduziu para 3 a 1 e reacendeu brevemente a esperança do clube mexicano, mas o esforço não impediu a queda.

Com contrato encerrado, o espanhol deixará o clube como agente livre após quase um ano em Nuevo León. Seu futuro ainda é incerto, mas existe expectativa de que ele busque nova experiência em alto nível, já que não planeja aposentadoria e sonha em disputar a Copa do Mundo de 2026 pela Espanha.

Internamente, o Monterrey já projeta reformulação. A saída libera uma vaga de estrangeiro no elenco e abre espaço para reposição pontual no sistema defensivo. No passado, o Corinthians tentou contratá-lo, mas esbarrou nos valores pedidos.

