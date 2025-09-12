O Real Madrid retorna aos gramados, no sábado (13), para encarar a Real Sociedad, em San Sebastián. Nesta sexta-feira (12), o técnico Xabi Alonso concedeu entrevista coletiva e admitiu que pode escalar Vinícius Júnior, Kylian Mbappé e Rodrygo juntos no ataque da equipe. Além disso, o espanhol afirmou que a formação é possível e dependerá das circunstâncias.

— Eles podem jogar. Jogaram muito no ano passado. Pode acontecer dependendo do jogo, deles próprios e dos outros jogadores também. Não é algo impossível. Só disputamos três partidas até agora, é cedo para tirar conclusões definitivas — declarou.

Xabi também atualizou a situação de Jude Bellingham, que se recupera de lesão. O treinador se mostrou otimista e projetou o retorno do meia antes de outubro.

— Ele está começando a fazer algumas coisas com o grupo. Se esforçou muito na recuperação, está se sentindo muito bem. Não amanhã, mas na semana que vem espero que esteja treinando normalmente — disse o treinador espanhol, que celebrou o fato de não ter perdido jogadores por lesão durante a Data Fifa.

Jude Bellingham comemora gol diante do Pachuca (Foto: Federico PARRA / AFP)

— O mais importante é que todos chegaram saudáveis. Agora enfrentamos o próximo bloco antes do próximo intervalo para continuar crescendo e consolidando as coisas — completou Xabi.

Xabi ainda comentou sobre a possibilidade de utilizar uma linha de três defensores, algo já visto em outros contextos, e afirmou contar com opções variadas para a função, como Militão, Rüdiger, Alaba, Asensio, Huijsen e até Tchouaméni.

— O Mundial de Clubes foi um contexto diferente; precisávamos consolidar nossos conceitos, mas fizemos isso mais com um meio-campista que poderia ser zagueiro do que com três zagueiros — explicou o treinador.

Time do Real Madrid perfilado em duelo diante do Pachuca, pelo Mundial (Foto: Paul Ellis/AFP)

Por fim, Xabi considerou positivo o início de trabalho, mas ressaltou a necessidade de evolução diante do calendário apertado de La Liga e Champions League.

— Cada jogo é muito importante, são pontos que podem ser decisivos a longo prazo. Temos que aprender a encarar os jogos e focar em uma boa preparação — Xabi Alonso.

Real Madrid na temporada

O Real Madrid encara a Real Sociedad pela quarta rodada de La Liga, no Estádio Anoeta, em San Sebastián, no sábado (13), às 11h15 (de Brasília). O clube da capital espanhola é o líder da competição com nove pontos. Na Champions League, os Merengues estreiam contra o Olympique de Marselha, no Santiago Bernabeu, na terça-feira (16), às 16h (de Brasília).

