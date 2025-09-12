Real Sociedad x Real Madrid: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo por La Liga
Confira as principais informações do duelo válido pela quarta rodada
Real Sociedad e Real Madrid terão os caminhos cruzados pela quarta rodada de La Liga. A partida será realizada neste sábado (13), às 11h15 (de Brasília), na Reale Arena, em San Sebastían (ESP). O jogo terá transmissão exclusiva do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Real Sociedad ⚪🔵
Ainda sem vencer em La Liga, o Real Sociedad busca conquistar seus primeiros três pontos na competição. Nas três primeiras rodadas, o clube basco ocupa a 16ª colocação, empatando com Valencia e Espanyol, além de ser derrotado pelo Real Oviedo, por 1 a 0, fora de casa.
Real Madrid ⚪
O Real Madrid, por outro lado, está com 100% de aproveitamento no Campeonato Espanhol, ao vencer os jogos contra o Osasuna, por 1 a 0, Real Oviedo, por 3 a 0, e Mallorca, por 2 a 1. A equipe merengue está na liderança da competição, à frente do Athletic Bilbao pelo saldo de gols.
Ficha do jogo
Tudo sobre o jogo entre Real Sociedad e Real Madrid (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Real Sociedad 🆚 Real Madrid
4ª rodada — La Liga
📆 Data e horário: sábado, 13 de setembro, às 11h15 (de Brasília)
📍 Local: Reale Arena, em San Sebastían (ESP)
👁️ Onde assistir: Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Jesús Gil
🚩 Assistentes: Ángel Nevado, Javier Martínez e Daniel Clemente (quarto árbitro)
📺 VAR: Jorge Figueroa (VAR1) e Juan Luis Pulido (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Real Sociedad (Técnico: Sergio Francisco)
Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car e Muñoz; Kubo, Marin, Jon Gorrotxategi e Ander Barrenetxea; Oyarzabal e Méndez.
❌ Desfalques: Yangel Herrera.
❓ Dúvidas: Orri Óskarsson.
Real Madrid (Técnico: Xabi Alonso)
Courtois; Trent Alexander-Arnold, Éder Militão, Huijsen e Carreras; Valverde e Tchouaméni; Arda Güler, Vini Jr e Rodrygo; Mbappé.
❌ Desfalques: Camavinga, Endrick, Ferland Mendy e Jude Bellingham.
❓ Dúvidas: -
