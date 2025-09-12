menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Real Sociedad x Real Madrid: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo por La Liga

Confira as principais informações do duelo válido pela quarta rodada

imagem cameraReal Sociedad x Real Madrid: quarta rodada de La Liga (Foto: Arte/Lance!)
Lance!
San Sebastían (ESP)
Dia 12/09/2025
12:31
Real Sociedad e Real Madrid terão os caminhos cruzados pela quarta rodada de La Liga. A partida será realizada neste sábado (13), às 11h15 (de Brasília), na Reale Arena, em San Sebastían (ESP). O jogo terá transmissão exclusiva do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Real Sociedad ⚪🔵

Ainda sem vencer em La Liga, o Real Sociedad busca conquistar seus primeiros três pontos na competição. Nas três primeiras rodadas, o clube basco ocupa a 16ª colocação, empatando com Valencia e Espanyol, além de ser derrotado pelo Real Oviedo, por 1 a 0, fora de casa.

Real Madrid ⚪

O Real Madrid, por outro lado, está com 100% de aproveitamento no Campeonato Espanhol, ao vencer os jogos contra o Osasuna, por 1 a 0, Real Oviedo, por 3 a 0, e Mallorca, por 2 a 1. A equipe merengue está na liderança da competição, à frente do Athletic Bilbao pelo saldo de gols.

Ficha do jogo

Real Sociedad-escudo-onde-assistir
SOC
Real Madrid-escudo-onde-assistir
REA
4ª rodada
La Liga
Data e Hora
Sábado, 13 de setembro, às 11h15 (de Brasília)
Local
Reale Arena, em San Sebastían (ESP)
Árbitro
Jesús Gil
Assistentes
Ángel Nevado, Javier Martínez e Daniel Clemente (quarto árbitro)
Var
Jorge Figueroa (VAR1) e Juan Luis Pulido (AVAR)
Onde assistir

Tudo sobre o jogo entre Real Sociedad e Real Madrid (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Real Sociedad 🆚 Real Madrid
4ª rodada — La Liga
📆 Data e horário: sábado, 13 de setembro, às 11h15 (de Brasília)
📍 Local: Reale Arena, em San Sebastían (ESP)
👁️ Onde assistir: Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Jesús Gil
🚩 Assistentes: Ángel Nevado, Javier Martínez e Daniel Clemente (quarto árbitro)
📺 VAR: Jorge Figueroa (VAR1) e Juan Luis Pulido (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Real Sociedad (Técnico: Sergio Francisco)
Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car e Muñoz; Kubo, Marin, Jon Gorrotxategi e Ander Barrenetxea; Oyarzabal e Méndez.

❌ Desfalques: Yangel Herrera.
Dúvidas: Orri Óskarsson.

Real Madrid (Técnico: Xabi Alonso)
Courtois; Trent Alexander-Arnold, Éder Militão, Huijsen e Carreras; Valverde e Tchouaméni; Arda Güler, Vini Jr e Rodrygo; Mbappé.

❌ Desfalques: Camavinga, Endrick, Ferland Mendy e Jude Bellingham.
Dúvidas: -

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Jogadores do Real Madrid comemoram gol sobre o Mallorca em La Liga (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

