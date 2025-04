A Real Sociedad anunciou, nesta quinta-feira (24), a saída do treinador Imanol Alguacil. O espanhol, no cargo desde dezembro de 2018, encerrará uma era marcante no clube ao final da temporada atual, e terá cinco jogos até a despedida na última rodada de La Liga.

"Imanol Alguacil informou a Real Sociedad sobre sua decisão de não continuar comandando o time na próxima temporada. O treinador de Orio, depois de seis temporadas e meia no comando da Real Sociedad, deixará o comando do time azul e branco ao final da atual temporada. Mas antes que esse momento chegue, há muito pelo que lutar. A sexta vaga europeia e a conclusão desta história maravilhosa merecem um esforço final de todos. Muito obrigado, Imanol", comunicou o clube.

Imanol completará 330 partidas na área técnica do Anoeta ao fim de 2024-25. Desde sua efetivação, a equipe não terminou nenhuma edição do Espanhol na segunda metade de tabela, e disputou competições europeias desde 2020-21.

Em sua primeira temporada completa no País Basco, Alguacil colocou a Real na final da Copa do Rei, ainda em março de 2020. Porém, com a paralisação do futebol local devido à pandemia, a decisão só foi ser disputada mais de um ano depois, e terminou com título dos Donostiarras, com gol solitário de Oyarzabal em cobrança de pênalti. A conquista ganhou um sabor ainda mais especial por ter sido sobre o grande rival Athletic Bilbao.

Já em 2023-24, o clube retornou à Champions League depois de uma década, mas caiu nas oitavas de final diante do Paris Saint-Germain. Em sua última tentativa de um título continental com o comandante, os Txuri-urdin estacionaram nas oitavas da Europa League, em eliminação diante do Manchester United, e ocupam apenas a nona colocação em La Liga, seguindo o sonho de uma nova qualificação europeia.

O trabalho com a Real Sociedad é o único na carreira do treinador de 53 anos, já que sua formação foi feita praticamente inteira nas categorias de base, como assistente, interino e efetivado.

🔢 Números de Imanol Alguacil à frente da Real Sociedad

⚽ 325 jogos

✅ 152 vitórias

🟰 83 empates

❌ 90 derrotas

🏆 Título: Copa do Rei de 2019-20