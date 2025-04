A conquista do Barcelona na Copa do Rei ainda está dando o que falar. Christophe Dugarry, campeão da Copa do mundo com a França em 1998, criticou a atitude do Real Madrid em relação à arbitragem escolhida para apitar o jogo da final da Copa do Rei, disputado contra o Barcelona neste sábado (29).

Durante a semana passada, O Real Madrid alegou diversas vezes que as falas de Ricardo de Burgos Bengoetxea, árbitro principal, e González Fuertes, responsável pelo VAR, foram inaceitáveis. Em comunicado oficial, o clube reforçou que os protestos demonstram a "clara e manifesta animosidade e hostilidade destes árbitros em relação ao clube".

— Ainda me pergunto como o maior clube do mundo consegue fazer uma campanha tão difamatória contra o árbitro antes de uma partida. Que exemplo o Real Madrid está dando para a juventude mundial? — criticou Christophe Dugarry ao programa Rothen s'enflamme.

O ex-jogador ainda foi mais duro, e disse que o Real Madrid não pode passar impune pelas atitudes.

— Eles precisam ser punidos. Se não o fizerem será um desastre para o futebol. Não será surpresa ver jovens se afastando do esporte mais popular do mundo por causa do que os líderes estão fazendo, usando métodos de bandidos. Eles pisotearam o futebol. O Real Madrid chegou ao fundo do poço. É uma vergonha absoluta. Fiquei chocado com a pressão, a calúnia, a má-fé. O que os diretores fizeram antes do jogo foi brutal — definiu o campeão mundial pela França.

Como foi a final da Copa do Rei entre Barcelona e Real Madrid?

Koundé e Yamal comemoram gol marcado no duelo entre Barcelona e Real Madrid, pela Copa do Rei (Foto: Pierre-Philippe Marcou / AFP)

No Estádio de La Cartuja, em Sevilha, o Barcelona levou a melhor sobre o Real Madrid já na prorrogação. Os catalães saíram na frente com Pedri, com passe de Lamine Yamal. No segundo tempo, Mbappé e Tchouaméni viraram, mas rapidamente, Ferrán Torres deixou tudo igual com mais uma assistência de Yamal e levou o duelo ao tempo extra. Restando cinco minutos para o fim dos 30' adicionais, o zagueiro francês Jules Koundé acertou lindo chute de fora da área e garantiu o triunfo.