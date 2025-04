Pela quarta vez na história, Arsenal e PSG irão se enfrentar na Champions League. Um dos jogos entre as equipes aconteceu no início da atual temporada, em duelo válido pela segunda rodada da fase inicial da competição. Em Londres, os Gunners venceram por 2 a 0 em noite que Gianluigi Donnaromma não desempenhou como o esperado.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com menos posse de bola, o Arsenal soube converter suas oportunidades em boas chances, com as melhores da primeira etapa. O primeiro gol aconteceu aos 20 minutos, quando Trossard limpou a marcação e acertou cruzamento na cabeça de Kai Havertz. Donnarumma saiu mal e o alemão apenas escorou a bola para o fundo das redes.

continua após a publicidade

Ainda na primeira etapa, o PSG conseguiu sair mais com a bola, chegando ao campo ofensivo de forma que ameaçava o Arsenal. A melhor chance saiu dos pés de Nuno Mendes, que acertou a trave de Raya aos 28 minutos. Momento depois, porém, os Gunners liquidaram a fatura. Em jogada ensaiada, Saka cobrou falta na área, a bola passou por todo mundo e Donnarumma, mais uma vez, falhou.

Marquinhos e Martinelli em Arsenal x PSG pela Champions League (Foto: Adrian Dennis / AFP)

O resultado foi um indicativo do que as equipes fariam dali em diante na fase de liga da Champions. Enquanto o Arsenal terminou com a terceira melhor campanha geral, o PSG se classificou ao mata-mata apenas via repescagem, figurando a 15ª colocação.

continua após a publicidade

Fato é que, em 2025, o Paris encaixou e se tornou um dos melhores times do continente, eliminando Liverpool e Aston Villa até chegar às semis. O Arsenal, por sua vez, se manteve no topo, e apesar de ter perdido a Premier League para o Liverpool, se impôs e garantiu vaga entre os quatro melhores da Champions com goleadas frente ao PSV e Real Madrid.

➡️ Arsenal ou PSG: quem tem o dono mais rico? Compare fortunas

Arsenal x PSG: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações 📺

📆 Data e horário: domingo, 27 de abril, às 13h (de Brasília)

📍 Local: Stade Munincipal de Gerland, em Lyon (FRA)

📺 Onde assistir: SBT (canal aberto), TNT Sports (canal fechado), Max (streaming)