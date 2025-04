Semifinalista da Champions e um dos times mais quentes da Europa em 2025, o Paris Saint-Germain é o time "mais novo" entre os quatro que sobraram na competição. O número não significa que o elenco é pouco experiente, pelo contrário, uma vez que figura a primeira colocação na média de jogos disputados no torneio.

Em levantamento feito pelo jornal francês "L'Equipé", o PSG é o time com a menor média de idade, com 24 anos e 109 dias. O Barcelona aparece logo depois, com 24 e 306. Arsenal (206 e 100) e Inter de Milão (29 e 144) destoam dos demais.

A média baixa é um reflexo do investimento do PSG em jovens. Na janela do início da temporada, por exemplo, a equipe comprou jovens promessas, como Désiré Doué e João Neves, de apenas 19 anos. Contratado em janeiro, Khvicha Kvaratskhelia também apresenta idade baixa, com 23. O mais velho de todo o elenco é Marquinhos, que tem 30.

Marquinhos comemora vaga nas semis da Champions (Foto: Franck Fife/ AFP)

Já no âmbito de média de partidas disputadas, o PSG também se destaca, indicando ter um dos elencos mais "cascudos" entre os semifinalistas. São 35,1, em média, para os atuais jogadores do Paris na Champions O número apresenta uma distância considerável para a Inter, que fica em segundo lugar, com 30,6. O Barcelona é o terceiro, com 27,8 jogos, enquanto o Arsenal fecha o quarteto com 25,7.

Por estar sempre disputando a Liga dos Campeões, o elenco do PSG está acostumado com partidas da competição. Soma-se o fato de que a atual edição sofreu um aumento no número de jogos, o que naturalmente inflacionou todas as estatísticas que envolvem o torneio.

