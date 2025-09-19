menu hamburguer
Xabi Alonso expõe detalhes com Vini Jr. no Real Madrid: ‘Não era o momento’

Jogador brasileiro ficou no banco de reservas na estreia da Champions League

Vini Jr na partida contra o PSG pelo Mundial (Foto: Paul ELLIS / AFP)
imagem cameraVini Jr na partida contra o PSG pelo Mundial (Foto: Paul ELLIS / AFP)
Treinador do Real Madrid, Xabi Alonso concedeu coletiva de imprensa, nesta sexta-feira (19), antes do duelo por La Liga, contra o Espanyol, pela quinta rodada. Durante o encontro com a imprensa, o comandante espanhol foi perguntado sobre o momento atual de Vini Jr. no clube. O atacante brasileiro foi colocado no banco de reservas na estreia da Champions League, contra o Olympique de Marselha, e apesar de ter contribuído na vitória ao ganhar o pênalti que completou a virada, foi o primeiro a deixar o gramado do Santigao Bernabéu.

Na resposta, o treinador admitiu que demorou a conversar com Vini Jr. após a partida, pois sentiu que não era o momento. Porém, nesta sexta-feira, Xabi revelou que abordou o brasileiro e tiveram conversas positivas antes do treino.

— Ele parece bem. Vê-lo de fora é muito diferente. Ontem percebi que não era o momento certo para falar com ele, mas hoje ele estava com um sorriso melhor e mais positivo . Conversei com ele e acabei fazendo algumas coisas individualizadas com ele durante o treino. Veremos amanhã — afirmou Alonso.

Na sequência, Xabi foi questionado se consegue recuperar a melhor forma de Vini Jr. O treinador pediu calma e ressaltou que a temporada está no início e que a temporada será "uma longa maratona".

— Eu o vi ontem e não era hora de conversar, como eu disse. É preciso ter um pouco dessa intuição, e conversamos um pouco hoje. Mas estamos apenas na quinta rodada da temporada. Ainda há um longo caminho a percorrer; esta é uma maratona até maio. Temos que ir passo a passo — finalizou.

Vini Jr comemora gol pelo Real Madrid sobre o RB Salzburg, no Mundial de Clubes
Vini Jr comemora gol pelo Real Madrid sobre o RB Salzburg, no Mundial de Clubes (Foto: Franck Fife/AFP)

Próximos passos do Real Madrid

Após o duelo, o Real Madrid volta a campo no próximo sábado (20), no Santiago Bernabéu, às 11h15 (de Brasília), para enfrentar o Espanyol em jogo válido por La Liga. Os Merengues lideram a competição com 12 pontos, com 100% de aproveitamento.

