Gareth Bale analisou a derrota do Real Madrid por 1 a 0 para o Liverpool, em Anfield, pela Champions League, e foi direto ao avaliar o desempenho ofensivo da equipe. Em participação na CBS Sports, o ex-jogador destacou a ausência de brilho de Vinícius Júnior e Kylian Mbappé no setor de ataque, ao afirmar que a dupla não conseguiu desequilibrar quando o time mais precisava.

– Acho que foi aquela faísca da qual Henry e eu falávamos, não vimos Mbappé e Vinícius no terço final fazendo um pouco de magia e recolocando o Real Madrid no jogo. Foi um pouco decepcionante que, nesse último terço, não houvesse realmente o tipo de qualidade que se espera dos jogadores do Real Madrid – disse Bale.

O galês também comentou sobre o que, em sua visão, faltou ao time de Xabi Alonso. Ele ressaltou que o Real Madrid precisa de uma referência no ataque para aproveitar melhor o talento de seus pontas.

– É frustrante, acho que se complicam as coisas. Às vezes só precisam tentar e testar o defensor. São claramente mais rápidos que qualquer um em campo. Mas talvez não façam isso porque não há ninguém mais na área esperando os cruzamentos. Talvez seja necessário esse número nove de referência – completou.

Henry também critica Vinícius Júnior

Thierry Henry, que acompanhava Bale na transmissão, reforçou as críticas ao ataque merengue e cobrou mais objetividade de Vini Jr. O francês apontou que o brasileiro teve oportunidades de explorar o um contra um, mas preferiu recuar a bola e acabou perdendo o momento da jogada.

– Vini teve uma oportunidade no início, enfrentou Conor Bradley nos primeiros minutos e depois o deixou respirar. Tinha um "um contra um", devolveu a bola e depois atacou em um contra três, às vezes não entendo. Faça as contas: tinha um contra um, tente ver o que pode fazer com isso – afirmou Henry.

Como foi Liverpool x Real Madrid?

O Liverpool venceu o Real Madrid por 1 a 0, nesta terça-feira (4), em Anfield. O argentino Mac Allister marcou o gol da vitória na etapa final, após cobrança de falta de Szoboszlai, e garantiu o triunfo que encerrou os 100% de aproveitamento dos merengues na competição. Courtois foi o principal destaque do Real, evitando um placar mais elástico com grandes defesas. Com o resultado, os Reds chegaram à sexta colocação, enquanto os espanhóis caíram para o quinto lugar.

O duelo foi equilibrado e teve momentos de domínio para ambos os lados. O Real Madrid começou melhor, pressionando com Vini Jr e Mbappé, mas o Liverpool reagiu ainda no primeiro tempo e cresceu empurrado por Anfield. No segundo tempo, o time inglês manteve o ritmo intenso e transformou a superioridade em gol. A equipe de Arne Slot controlou o jogo até o fim e confirmou a vitória.

