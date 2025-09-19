O atacante Endrick foi relacionado para o jogo entre Real Madrid e Espanyol, deste sábado (20), pela quinta rodada de La Liga. Fora durante quatro meses enquanto recuperava de lesão na coxa direita, o brasileiro pode entrar em campo pela primeira vez na temporada. Na última quinta-feira (18), o jogador de 19 anos voltou aos treinos com o restante do grupo e estará à disposição do técnico Xabi Alonso.

O centroavante não joga desde 18 de maio, quando sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita na penúltima rodada de La Liga, e não participou de nenhuma partida do Mundial de Clubes. Enquanto isso, Gonzalo García ganhou espaço e tomou a posição de reserva imediato de Kylian Mbappé.

Endrick voltou a fazer atividades com o time do Real Madrid e virou uma boa notícia para Xabi Alonso. O brasileiro é mais uma peça para o sistema ofensivo do treinador e pode enfim fazer sua estreia sob o comando do espanhol. O atacante se recuperou de duas graves lesões que o mantiveram longe dos gramados por cerca de cinco meses.

O retorno de Endrick ao Real Madrid fazia parte de um plano traçado pelo departamento médico e preparadores físicos do clube. O corpo técnico espera que o centroavante se recuperou e está em alto nível, e o atacante se comprometeu nas férias a se tratar visando o regresso.

Endrick durante treino do Real Madrid no CT de Valdebebas (Foto: Reprodução/Instagram)

Endrick retorna em Real Madrid x Espanyol

Real Madrid e Espanyol se enfrentam neste sábado (20), às 11h15 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri (ESP), pela 5ª rodada da LaLiga 2025/26.

O Real Madrid chega embalado. Líder da competição com 12 pontos, os comandados de Xabi Alonso têm 100% de aproveitamento em LaLiga e vêm de vitória por 2 a 1 sobre a Real Sociedad, fora de casa, mesmo com um jogador a menos. No meio de semana, os Blancos também estrearam na Champions League com triunfo de virada diante do Olympique de Marseille.

Já o Espanyol ocupa a terceira posição com 10 pontos e também segue invicto no Espanhol. O time catalão venceu o Mallorca por 3 a 2 na rodada passada, mas terá o desfalque do atacante Pere Milla, suspenso.

