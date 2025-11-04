Com times invictos e jogão em Anfield, veja como foi a terça-feira (4) da Champions
Arsenal e Bayern de Munique seguem com 100% de aproveitamento na competição
Nove partidas iniciaram a quarta rodada da fase de liga da Champions League, nesta terça-feira (4), com grandes duelos. Na Inglaterra, o Liverpool sofreu para superar Thibaut Courtois, mas derrotou o Real Madrid por 1 a 0. Bayern de Munique e Arsenal venceram fora de casa e seguiram com 100% de aproveitamento na competição.
Nesta rodada, os jogos começaram uma hora mais tarde que o habitual, devido ao fim do horário de verão na Europa Central. Com isso, as janelas de partidas da Champions League serão às 14h45 e 17h (de Brasília).
Champions League - 4ª rodada
Slavia Praga 0x3 Arsenal
O Arsenal venceu o Slavia Praga por 3 a 0, nesta terça-feira (4), na Eden Arena. Bukayo Saka abriu o placar de pênalti no primeiro tempo, e Mikel Merino marcou duas vezes na etapa final, garantindo mais uma vitória para o time inglês. Com o resultado, os Gunners mantêm 100% de aproveitamento na competição e chegaram a 12 jogos de invencibilidade na temporada, enquanto o Slavia Praga segue sem vencer e soma apenas um ponto no torneio.
Mesmo jogando fora de casa, o Arsenal controlou as ações da partida e confirmou a superioridade técnica sobre o adversário. O time de Mikel Arteta voltou do intervalo em ritmo intenso e consolidou o domínio com eficiência ofensiva e solidez defensiva. O Slavia até teve chances de reagir, mas não conseguiu converter as oportunidades.
Liverpool 1x0 Real Madrid
O Liverpool venceu o Real Madrid por 1 a 0, nesta terça-feira (4), em Anfield. O argentino Mac Allister marcou o gol da vitória na etapa final, após cobrança de falta de Szoboszlai, e garantiu o triunfo que encerrou os 100% de aproveitamento dos merengues na competição. Courtois foi o principal destaque do Real, evitando um placar mais elástico com grandes defesas. Com o resultado, os Reds chegaram à sexta colocação, enquanto os espanhóis caíram para o quinto lugar.
O duelo foi equilibrado e teve momentos de domínio para ambos os lados. O Real Madrid começou melhor, pressionando com Vini Jr e Mbappé, mas o Liverpool reagiu ainda no primeiro tempo e cresceu empurrado por Anfield. No segundo tempo, o time inglês manteve o ritmo intenso e transformou a superioridade em gol. A equipe de Arne Slot controlou o jogo até o fim e confirmou a vitória.
PSG 1x2 Bayern de Munique
O Bayern de Munique venceu o PSG por 2 a 1, nesta terça-feira (4), no Parc des Princes, pela quarta rodada da Champions League. Luis Díaz foi o grande destaque da partida ao marcar os dois gols dos bávaros, mas acabou expulso ainda no primeiro tempo por entrada dura em Hakimi. João Neves descontou para os parisienses na etapa final, mas não evitou a derrota. O goleiro Manuel Neuer também brilhou, com oito defesas decisivas que garantiram a vitória e mantiveram o 100% de aproveitamento dos alemães na competição.
Com o resultado, o Bayern chegou a 12 pontos e assumiu a liderança do grupo, superando o Arsenal no saldo de gols, enquanto o PSG caiu para a quarta colocação, com nove pontos. O time de Vincent Kompany alcançou sua 16ª vitória consecutiva na temporada.
Outros resultados:
Terça-feira (4)
- Napoli 0x0 Frankfurt
- Atlético Madrid 3x1 USG
- Tottenham 4x0 Copenhague
- Olympiacos 1x1 PSV
- Juventus 1x1 Sporting
- Bodø/Glimt 0x1 Mônaco
Agenda de jogos
Quarta-feira (5)
- Pafos x Villarreal - 14h45
- Qarabağ x Chelsea - 14h45
- Manchester City x Borussia Dortmund - 17h00
- Newcastle x Athletic Bilbao - 17h00
- Ajax x Galatasaray - 17h00
- Club Brugge x Barcelona - 17h00
- Benfica x Bayer Leverkusen - 17h00
- Inter de Milão x Kairat - 17h00
- Olympique de Marselha x Atalanta - 17h00
