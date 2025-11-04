Ajax x Galatasaray: onde assistir e escalações do jogo da Champions League
Confira todas as informações do duelo válido pela Champions League
Ajax e Galatasaray terão os caminhos cruzados nesta quarta-feira (5), às 17h (de Brasília), na Johan Cruijff Arena, em Amsterdã, pela quarta rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. No Brasil, a partida terá transmissão ao vivo na HBO Max (streaming). ➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY
Ficha do jogo
Ajax 🔴⚪
O Ajax vive um início de campanha abaixo da crítica, ocupando a 36ª e última posição na fase de liga da Champions League, ainda sem somar pontos. Além das três derrotas, os holandeses sofreram 11 gols, escancarando as dificuldades defensivas, que são um ponto de alerta para o duelo decisivo contra o Galatasaray. Entre as principais atrações do lado holandês, estão o brasileiro Lucas Rosa e o atacante Weghorst, ex-Manchester United.
Galatasaray 🔴🟡
Por outro lado, o Galatasaray vive um momento mais pleno. O clube turco está na 14ª posição da fase de liga, com seis pontos conquistados. Assim, o time de Okan Buruk aposta na dupla Mauro Icardi e Victor Osimhen no comando de ataque para conquistar uma vitória fora de casa diante de um adversário fragilizado. O principal desfalque dos turcos é Ilkay Gündogan.
Tudo sobre o jogo entre Ajax x Galatasaray pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Ajax 🆚 Galatasaray
Champions League
📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de novembro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Johan Cruijff Arena, Amsterdã (HOL)
👁️ Onde assistir: HBO Max (streaming)
🕴️ Arbitragem: Benoît Bastien (FRA)
🚩 Assistentes: Hicham Zakrani (FRA), Aurélien Berthomieu (FRA) e Thomas Leonard (FRA) - quarto árbitro
📺 VAR: Willy Delajod (FRA) e Bram Van Driessche (BEL) - assistente
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Ajax (Técnico: Heitinga)
Pasveer, Lucas Rosa, Itakura, Sutalo e Baas; Gloukh, McConnell e Mokio; Moro, Weghorst e Godts.
❌ Desfalques: Kenneth Taylor, Kasper Dolberg, Berghuis e Van Den Boomen.
Galatasaray (Técnico: Okan Buruk)
Çakir; Sallai, Sanchez, Bardakci e Jakobs; Lemina e Gabriel Sara; Sané, Icardi, Osimhen e Yilmaz (Torreira).
❌ Desfalques: Ilkay Gündogan e Yanus Akgün.
