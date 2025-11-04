menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Ajax x Galatasaray: onde assistir e escalações do jogo da Champions League

Confira todas as informações do duelo válido pela Champions League

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/11/2025
20:03
Ajax x Galatasaray pela 4ª rodada da Champions League (Arte: Lance!)
imagem cameraAjax x Galatasaray pela 4ª rodada da Champions League (Arte: Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
Ajax enfrenta o Galatasaray na Champions League, quarta-feira, 5 de novembro, às 17h (Brasília).
Ajax está na última posição, sem pontos, após três derrotas e 11 gols sofridos.
Galatasaray ocupa a 14ª posição, com seis pontos, destacando Icardi e Osimhen no ataque.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Ajax e Galatasaray terão os caminhos cruzados nesta quarta-feira (5), às 17h (de Brasília), na Johan Cruijff Arena, em Amsterdã, pela quarta rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. No Brasil, a partida terá transmissão ao vivo na HBO Max (streaming). ➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo

ajax png
AJA
galatasaray png
GAL
4ª rodada
Champions League
Data e Hora
Quarta-feira (05), às 17h (de Brasília)
Local
Johan Cruijff Arena, Amsterdã (HOL)
Árbitro
Benoît Bastien (FRA)
Assistentes
Hicham Zakrani (FRA), Aurélien Berthomieu (FRA) e Thomas Leonard (FRA) - quarto árbitro
Var
Willy Delajod (FRA) e Bram Van Driessche (BEL) - assistente
Onde assistir

Ajax 🔴⚪

O Ajax vive um início de campanha abaixo da crítica, ocupando a 36ª e última posição na fase de liga da Champions League, ainda sem somar pontos. Além das três derrotas, os holandeses sofreram 11 gols, escancarando as dificuldades defensivas, que são um ponto de alerta para o duelo decisivo contra o Galatasaray. Entre as principais atrações do lado holandês, estão o brasileiro Lucas Rosa e o atacante Weghorst, ex-Manchester United.

continua após a publicidade
SIGA Com Estêvão titular, Chelsea joga contra o Ajax pela Champions
Ajax foi goleado pelo Chelsea na Champions League (Foto: Glyn KIRK / AFP)

Galatasaray 🔴🟡

Por outro lado, o Galatasaray vive um momento mais pleno. O clube turco está na 14ª posição da fase de liga, com seis pontos conquistados. Assim, o time de Okan Buruk aposta na dupla Mauro Icardi e Victor Osimhen no comando de ataque para conquistar uma vitória fora de casa diante de um adversário fragilizado. O principal desfalque dos turcos é Ilkay Gündogan.

Victor Osimhen marcou dois gols na vitória por 3 a 1 do Galatasaray sobre o Bodo/Glimt na Champions (Foto: YASIN AKGUL / AFP)
Victor Osimhen marcou dois gols na vitória por 3 a 1 do Galatasaray sobre o Bodo/Glimt na Champions (Foto: YASIN AKGUL / AFP)

Tudo sobre o jogo entre Ajax x Galatasaray pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):

FICHA TÉCNICA
Ajax 🆚 Galatasaray
Champions League
📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de novembro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Johan Cruijff Arena, Amsterdã (HOL)
👁️ Onde assistir: HBO Max (streaming)
🕴️ Arbitragem: Benoît Bastien (FRA)
🚩 Assistentes: Hicham Zakrani (FRA), Aurélien Berthomieu (FRA) e Thomas Leonard (FRA) - quarto árbitro
📺 VAR: Willy Delajod (FRA) e Bram Van Driessche (BEL) - assistente

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ajax (Técnico: Heitinga)
Pasveer, Lucas Rosa, Itakura, Sutalo e Baas; Gloukh, McConnell e Mokio; Moro, Weghorst e Godts.

❌ Desfalques: Kenneth Taylor, Kasper Dolberg, Berghuis e Van Den Boomen.

Galatasaray (Técnico: Okan Buruk)
Çakir; Sallai, Sanchez, Bardakci e Jakobs; Lemina e Gabriel Sara; Sané, Icardi, Osimhen e Yilmaz (Torreira).

❌ Desfalques: Ilkay Gündogan e Yanus Akgün.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias