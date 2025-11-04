Benfica x Bayer Leverkusen: onde assistir e escalações do jogo da Champions League

Bayer Leverkusen também oscila, com dois empates e uma derrota na Champions League.

Benfica está na penúltima posição, com três derrotas na fase de grupos.

Benfica enfrenta o Bayer Leverkusen na Champions League em 5 de novembro, às 17h.

Benfica e Bayer Leverkusen terão os caminhos cruzados nesta quarta-feira (5), às 17h (de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, pela quarta rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. No Brasil, a partida terá transmissão ao vivo na HBO Max (streaming). ➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo BEN LEV 4ª rodada Champions League Data e Hora Quarta-feira (05), às 17h (de Brasília) Local Estádio da Luz, Lisboa (POR) Árbitro Simone Sozza (ITA) Assistentes Filippo Meli (ITA), Alessio Berti (ITA) e Davide Massa (ITA) - quarto árbitro Var Aleandro Di Paolo (ITA) e Marco Di Bello (ITA) - assistente Onde assistir

Benfica🔴

O Benfica atravessa um momento oscilante. Enquanto que no Campeonato Português a equipe sustenta uma sequência invicta de dez partidas, com sete vitórias. Porém, na Champions League o time de José Mourinho perdeu as três rodadas iniciais. Dessa forma, os Encarnados estão na penúltima posição da fase de liga e na corda bamba no cenário europeu.

continua após a publicidade

Richard Ríos em ação durante Chelsea x Benfica (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Bayer Leverkusen 🔴⚫

O Bayer Leverkusen ainda busca se recuperar na temporada após um início ruim sob o comando de Erik ten Hag, demitido rapidamente. Kasper Hjulmand assumiu, mas a equipe ainda oscila em questão de desempenho, o que vem prejudicando a campanha na Champions League, com dois empates e uma derrota até então. Além disso, a derrota por 3 a 0 para o Bayern de Munique no último sábado (1º) agrava a situação para o duelo com o Benfica.

Jonathan Tah e Echeverri disputam bola em Bayern x Leverkusen (Foto: Alexandra BEIER / AFP)

Tudo sobre o jogo entre Benfica x Bayer Leverkusen pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Benfica 🆚 Bayer Leverkusen

Champions League

📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de novembro, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Estádio da Luz, Lisboa (POR)

👁️ Onde assistir: HBO Max (streaming)

🕴️ Arbitragem: Simone Sozza (ITA)

🚩 Assistentes: Filippo Meli (ITA), Alessio Berti (ITA) e Davide Massa (ITA) - quarto árbitro

📺 VAR: Aleandro Di Paolo (ITA) e Marco Di Bello (ITA) - assistente

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Benfica (Técnico: José Mourinho)

Trubin, Araújo, Otamendi e Antonio Silva; Ivanovic, Richard Ríos, Barrenechea e Aursnes; Lukébakio Pavlidis e Sudakov.

❌ Desfalques: Dedic, Manu, Bruma e Bah.

Bayer Leverkusen (Técnico: Kasper Hjulmand)

Flekken; Quansah, Badé e Tapsoba; Arthur, Maza, Garcia e Grimaldo; Poku, Hofmann (Echeverri) e Schick.

❌ Desfalques: Axel Tape, Lucas Vázquez, Palacios, Andrich, Ezequiel Fernández e Nathan Tella.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial