Benfica x Bayer Leverkusen: onde assistir e escalações do jogo da Champions League
Confira todas as informações do duelo válido pela Champions League
Benfica e Bayer Leverkusen terão os caminhos cruzados nesta quarta-feira (5), às 17h (de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, pela quarta rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. No Brasil, a partida terá transmissão ao vivo na HBO Max (streaming). ➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY
Ficha do jogo
Benfica🔴
O Benfica atravessa um momento oscilante. Enquanto que no Campeonato Português a equipe sustenta uma sequência invicta de dez partidas, com sete vitórias. Porém, na Champions League o time de José Mourinho perdeu as três rodadas iniciais. Dessa forma, os Encarnados estão na penúltima posição da fase de liga e na corda bamba no cenário europeu.
Bayer Leverkusen 🔴⚫
O Bayer Leverkusen ainda busca se recuperar na temporada após um início ruim sob o comando de Erik ten Hag, demitido rapidamente. Kasper Hjulmand assumiu, mas a equipe ainda oscila em questão de desempenho, o que vem prejudicando a campanha na Champions League, com dois empates e uma derrota até então. Além disso, a derrota por 3 a 0 para o Bayern de Munique no último sábado (1º) agrava a situação para o duelo com o Benfica.
Tudo sobre o jogo entre Benfica x Bayer Leverkusen pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Benfica 🆚 Bayer Leverkusen
Champions League
📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de novembro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Estádio da Luz, Lisboa (POR)
👁️ Onde assistir: HBO Max (streaming)
🕴️ Arbitragem: Simone Sozza (ITA)
🚩 Assistentes: Filippo Meli (ITA), Alessio Berti (ITA) e Davide Massa (ITA) - quarto árbitro
📺 VAR: Aleandro Di Paolo (ITA) e Marco Di Bello (ITA) - assistente
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Benfica (Técnico: José Mourinho)
Trubin, Araújo, Otamendi e Antonio Silva; Ivanovic, Richard Ríos, Barrenechea e Aursnes; Lukébakio Pavlidis e Sudakov.
❌ Desfalques: Dedic, Manu, Bruma e Bah.
Bayer Leverkusen (Técnico: Kasper Hjulmand)
Flekken; Quansah, Badé e Tapsoba; Arthur, Maza, Garcia e Grimaldo; Poku, Hofmann (Echeverri) e Schick.
❌ Desfalques: Axel Tape, Lucas Vázquez, Palacios, Andrich, Ezequiel Fernández e Nathan Tella.
