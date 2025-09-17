Meia do Real Madrid manda ‘recado’ a Xabi Alonso: ‘Ele sabe o que eu quero’

O Real Madrid derrotou o Olympique de Marselha por 2 a 1, pela primeira rodada da Champions League 2025/26, na última terça-feira (16), no Santiago Bernabéu, em Madri (ESP). Na zona mista após a partida, o meia Federico Valverde foi perguntado sobre jogar em nova posição, devido aos desfalques dos Merengues para o próximo duelo da competição.

Com a lesão de Trent Alexander-Arnold e a suspensão de Dani Carvajal, abrirá espaço para que Federico Valverde seja utilizado na lateral-direita na próxima rodada da Champions League, contra o Kairat, no Azerbaijão, no dia 30 de setembro. Mesmo com a chance, o uruguaio afirmou o treinador sabe que prefere ser escalado na posição de origem: o meio de campo.

— Bem, conversei muito com o técnico e ele sabe o que eu realmente quero. No final, acho que mereço continuar tendo oportunidades na minha posição. Acho que estávamos indo bem, vencemos muitos jogos, então, bem, estou feliz — iniciou Valverde.

Federico Valverde em ação pelo Real Madrid em duelo da Champions League (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)

Na sequência, o jogador comparou os estilos de jogo de Xabi Alonso e do seu antecessor, Carlo Ancelotti. Na opinião de Federico, a equipe se comportava diferente com o treinador passado, principalmente no ataque, que, segundo ele, era mais "louco".

— Vamos tentar ter muito mais conexões, muito mais passes, passar no campo adversário. Antes, é verdade que éramos um pouco mais ofensivos, um pouco mais loucos. Porém, no final, são maneiras diferentes de jogar. Antes, ganhávamos a Champions League em todos os lugares, agora temos que continuar aprimorando — finalizou o jogador uruguaio.

Próximos passos do Real Madrid

Após o duelo, o Real Madrid volta a campo no próximo sábado (20), no Santiago Bernabéu, às 11h15 (de Brasília), para enfrentar o Espanyol em jogo válido por La Liga.

