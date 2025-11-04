Newcastle e Athletic Bilbao se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 17h (de Brasília), no St. James' Park, em Newcastle (ING), pela 4ª rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pelo Space (TV fechada) e pelo Max (streaming). ➡️Clique para assistir na MAX

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Newcastle faz campanha sólida até aqui na Champions e busca se firmar entre os oito primeiros colocados, posição que garante vaga direta nas oitavas de final. Com duas vitórias e uma derrota, o time de Eddie Howe ocupa o 8º lugar, e aposta na força de sua torcida em St. James' Park para somar mais três pontos e se aproximar da classificação.

continua após a publicidade

Ficha do jogo NEW BIL 4ª rodada Champions League Data e Hora quarta-feira, 5 de novembro, às 17h (de Brasília) Local St. James’ Park, em Newcastle (ING) Árbitro Ivan Kruzliak (ESL) Assistentes Branislav Hancko (SVK) e Jan Pozor (SVK) Var Fedayi San (SUI) Onde assistir

Do outro lado, o Athletic Bilbao tenta reagir após resultados negativos recentes. A equipe espanhola aparece apenas na 21ª colocação, com três pontos, e vem pressionada após perder para a Real Sociedad no clássico basco. O técnico Ernesto Valverde tem vários desfalques, como Iñaki Williams, Oihan Sancet e Yeray Álvarez, e sabe que outro tropeço pode deixar o clube perto da eliminação.

Tudo sobre o jogo entre Newcastle x Athletic Bilbao (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA



Newcastle 🆚 Athletic Bilbao

4ª rodada – Champions League

📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de novembro, às 17h (de Brasília)

📍 Local: St. James' Park, em Newcastle (ING)

👁️ Onde assistir: Space (TV fechada) e Max (streaming)

🕴️ Arbitragem: Ivan Kruzliak (ESL)

🚩 Assistentes: Branislav Hancko (SVK) e Jan Pozor (SVK)

📺 VAR: Fedayi San (SUI)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

⚫⚪ Newcastle (Técnico: Eddie Howe)

Pope; Trippier, Schär, Thiaw e Burn; Joelinton, Tonali e Bruno Guimarães; Elanga, Woltemade e Murphy.

🔴⚪ Athletic Bilbao (Técnico: Ernesto Valverde)

Unai Simón; Gorosabel, Paredes, Laporte e Berchiche; Rego e Jauregizar; Nico Williams, Navarro e Berenguer; Guruzeta.

Newcastle x Bilbao pela 4ª rodada da Champions League (Arte: Lance)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.