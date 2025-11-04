Newcastle x Athletic Bilbao: onde assistir e prováveis escalações ao jogo da Champions League
Confira as informações do duelo
Newcastle e Athletic Bilbao se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 17h (de Brasília), no St. James' Park, em Newcastle (ING), pela 4ª rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pelo Space (TV fechada) e pelo Max (streaming). ➡️Clique para assistir na MAX
O Newcastle faz campanha sólida até aqui na Champions e busca se firmar entre os oito primeiros colocados, posição que garante vaga direta nas oitavas de final. Com duas vitórias e uma derrota, o time de Eddie Howe ocupa o 8º lugar, e aposta na força de sua torcida em St. James' Park para somar mais três pontos e se aproximar da classificação.
Ficha do jogo
Do outro lado, o Athletic Bilbao tenta reagir após resultados negativos recentes. A equipe espanhola aparece apenas na 21ª colocação, com três pontos, e vem pressionada após perder para a Real Sociedad no clássico basco. O técnico Ernesto Valverde tem vários desfalques, como Iñaki Williams, Oihan Sancet e Yeray Álvarez, e sabe que outro tropeço pode deixar o clube perto da eliminação.
Tudo sobre o jogo entre Newcastle x Athletic Bilbao (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Newcastle 🆚 Athletic Bilbao
4ª rodada – Champions League
📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de novembro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: St. James' Park, em Newcastle (ING)
👁️ Onde assistir: Space (TV fechada) e Max (streaming)
🕴️ Arbitragem: Ivan Kruzliak (ESL)
🚩 Assistentes: Branislav Hancko (SVK) e Jan Pozor (SVK)
📺 VAR: Fedayi San (SUI)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
⚫⚪ Newcastle (Técnico: Eddie Howe)
Pope; Trippier, Schär, Thiaw e Burn; Joelinton, Tonali e Bruno Guimarães; Elanga, Woltemade e Murphy.
🔴⚪ Athletic Bilbao (Técnico: Ernesto Valverde)
Unai Simón; Gorosabel, Paredes, Laporte e Berchiche; Rego e Jauregizar; Nico Williams, Navarro e Berenguer; Guruzeta.
