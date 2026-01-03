Xabi Alonso evita cravar retorno de Mbappé: 'Não sei quando estará pronto'

Em coletiva, Xabi Alonso, treinador do Real Madrid, afirmou que o clube está fazendo tudo que pode para deixar Kylian Mbappé pronto para a volta aos gramados, mas se esquivou de dar uma data ou jogo específico. Para o duelo de domingo (4), o francês já está cortado – o time busca um milagre para contar com o atacante na semifinal da Supercopa da Espanha, na próxima quinta-feira (8), contra o Atlético de Madrid.

Mbappé teve uma lesão no último dia de 2025. Após exames de imagem, o Real Madrid confirmou a entorse no joelho esquerdo do atacante no dia 31 de dezembro. De acordo com o jornal francês L'Équipe, a previsão é de afastamento de até três semanas. Caso o período seja confirmado, Mbappé pode desfalcar o Real em até quatro partidas e voltaria apenas no confronto contra o Monaco, marcado para 20 de janeiro, pela Champions League.

— Vamos ajustando os prazos, é muito uma questão de sensações. Vamos fazer todo o possível para encurtar os prazos, para que ele possa estar pronto o mais rápido possível. Quando é o mais rápido possível? Essa é a pergunta. Não sei. Supercopa? Esperamos… — deixou em aberto Xabi Alonso na coletiva.

Xabi Alonso no comando do Real Madrid contra o Liverpool, na Champions League (Foto: Paul Ellis/AFP)

🗣️ Saída de Endrick, vaias à Vini Jr. e versatilidade de Rodrygo: o que disse o treinador do Real Madrid?

Xabi Alonso também respondeu a perguntas sobre três brasileiros do elenco: Endrick, Vini Jr. e Rodrygo. Sobre o atacante ex-Palmeiras, os jornalistas questionaram até que ponto o técnico esteve envolvido na decisão de liberar para empréstimo ao Lyon:

— Nesta fase da carreira, depois de vir do Brasil para a Europa, Endrick precisa de tempo de jogo, e eu entendo por que ele tomou essa decisão e por que o clube quis investir no seu desenvolvimento e experiência em uma liga competitiva como a francesa, em um clube onde ele terá mais minutos em campo. Se isso permitir que ele continue a crescer como jogador… O Real Madrid faz um ótimo trabalho com jogadores que se desenvolvem em outros clubes e depois têm um bom desempenho na equipe principal. Já vimos isso acontecer e vamos acompanhá-lo de perto, ansiosos para que ele progrida e melhore — afirmou Xabi.

Já sobre Rodrygo, o espanhol foi perguntado sobre a versatilidade do atacante, ressaltando a ausência de Mbappé e variações utilizadas por Ancelotti em ocasiões passadas:

— Rodrygo pode jogar em qualquer uma das três posições de ataque: direita, centro ou esquerda. Ele terminou a temporada em excelente forma. Jogou três ou quatro partidas muito boas no final do ano e tivemos uma ótima experiência com ele. Precisamos do Rodry, assim como de todos os outros, para preencher a lacuna deixada por Kylian, veremos por quanto tempo. Temos diferentes opções e Rodrygo é uma delas — acrescentou.

Em relação à Vini Jr., o assunto não poderia ter sido outro: as vaias recebidas no último jogo no Bernabéu, em dezembro de 2025:

— Vejo o Vini bem, ele parece feliz e sorridente. A pausa foi boa para todos nós, para recarregarmos as energias depois do período muito intenso de dezembro. E amanhã é a nossa vez de dar para receber. Queremos jogar com energia positiva, transmitir isso, espalhar essa vontade que precisamos para competir em cada partida, e esse ritmo que precisamos. Se isso acontecer nos dois sentidos, vamos aproveitar — finalizou Xabi Alonso.