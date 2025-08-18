Modric estreia no San Siro com vitória do Milan e grande festa

Na estreia oficial do meio-campista Luka Modric no San Siro, o Milan venceu o Bari, da segunda divisão, por 2 a 0, neste domingo (17), pelos 32 avos de final da Copa da Itália, com gols de Rafael Leão e Pulisic. Ovacionado por 71 mil torcedores, o croata ídolo do Real Madrid entrou aos 20 minutos do segundo tempo com a camisa 14.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Por ter disputado o Mundial de Clubes em sua despedida do Real Madrid, Modric não pôde participar de toda a pré-temporada do Milan e só jogou o último amistoso, saindo do banco na derrota por 4 a 1 para o Chelsea, em Londres. Novamente, na estreia, o meia começou entre os reservas.

continua após a publicidade

A primeira ovação veio antes mesmo da partida, na cerimônia de apresentação da equipe, onde o locutor oficial do San Siro o colocou no status de lenda. Atuando como volante, centralizado à frente da defesa, Modric fez sua melhor jogada na partida ao dar dois dribles seguidos em um marcador, levantando a arquibancada.

Para Modric, a justificativa de vestir a camisa do Milan é tanto esportiva quanto sentimental para ir à Itália após encerrar a sua passagem vitoriosa pelo Real. Nascido em Zadar, na Croácia, o meio-campista revelou ter tido como ídolo na infância o ex-jogador Zvonimir Boban, que defendeu as cores do rubro-negro italiano entre 1991 e 2001.

continua após a publicidade

Modric é ovacionado em estreia no San Siro por 71 mil torcedores do Milan (Foto: Divulgação/Milan)

Agora, o Milan avança para a fase de 16 avos de final da Copa da Itália. O próximo adversário da equipe ainda não está definido, muito menos o horário e a data da fase seguinte da competição. O Bari está eliminado e seguirá apenas disputando a Série B do Calcio.

Agora no Milan, veja a carreira de Modric no Real Madrid

Modric finalizou sua histórica passagem pelo Real Madrid após 13 anos e entra em um novo, e provavelmente o último, desafio de sua carreira. No anúncio prévio, Modric deu suas primeiras palavras como jogador do Milan.

— Já estou em Milão. Muito feliz de estar aqui para começar um novo capítulo na minha carreira. Um grande abraço a todos — disse o meia.

Em sua passagem de 13 temporadas pelo Real Madrid, Modric venceu 394 jogos, marcou 43 gols e conquistou 28 títulos em 597 jogos. Se tornou como o maior vencedor da história merengue, incluindo seis Ligas dos Campeões, seis Mundiais de Clubes e quatro Campeonatos Espanhóis. Mesmo quando estava prestes a completar 39 anos, Modric foi o jogador com mais partidas pelos Blancos em 2024/25, com 65, o que demonstra toda a sua condição física para mais um ano de futebol.

Em toda sua carreira, Modric conquistou 33 títulos e pode ser um pilar dentro e fora de campo para Massimiliano Allegri. O treinador é bastante vitorioso no contexto italiano e foi contratado justamente com o objetivo de retomar a matriz vitoriosa do Milan.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.